Выбираем подствольный фонарь для охоты

Правильно выбранный подствольный фонарь способствует эффективному ночному видению. Для охоты на мелких и крупных животных (кабана, лося) необходимы приборы для ружей с гладкими стволами.

Осветительное оборудование этого класса является функциональным дополнением к оружию, при ночной охоте. Самые популярные модели - 1000 люмен, их производительность достаточна для многих задач. Специалисты, которые предпочитают собирать собственноручно подствольные фонари для охоты, отмечают, что данное снаряжение имеет стандартный вес, размер, диаметр. В частности, фонарь быстро закрепляется на кронштейне, что не блокирует ствол. Устройство подсоединяется к стволу, в дополнение к фонарю, комплектация имеет ещё и кронштейн.

Решающим является цель покупки устройства, после чего также должны быть рассмотрены возможные условия эксплуатации. При выборе подствольного фонаря, обращайте внимание на следующие критерии: