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Выбираем подствольный фонарь для охоты

Вчера, 17:16 Это интересно
Выбираем подствольный фонарь для охоты

Правильно выбранный подствольный фонарь способствует эффективному ночному видению. Для охоты на мелких и крупных животных (кабана, лося) необходимы приборы для ружей с гладкими стволами.

Осветительное оборудование этого класса является функциональным дополнением к оружию, при ночной охоте. Самые популярные модели - 1000 люмен, их производительность достаточна для многих задач. Специалисты, которые предпочитают собирать собственноручно подствольные фонари для охоты, отмечают, что данное снаряжение имеет стандартный вес, размер, диаметр. В частности, фонарь быстро закрепляется на кронштейне, что не блокирует ствол. Устройство подсоединяется к стволу, в дополнение к фонарю, комплектация имеет ещё и кронштейн.

Решающим является цель покупки устройства, после чего также должны быть рассмотрены возможные условия эксплуатации. При выборе подствольного фонаря, обращайте внимание на следующие критерии:

  • Размеры. Средний диаметр не превышает 25-35 миллиметров - это универсальный класс устройств. Самые крупные модели могут достигать диаметра 42 мм. Для поддержания баланса оружия важно учитывать общий вес фонаря и держателя - максимальный вес 300 грамм.
  • Защита корпуса от влаги. Этот критерий важен для охотников, которые предпочитают водно-болотные угодья для охоты на диких птиц и кабанов. Водонепроницаемый корпус может полностью изолировать устройство от контакта с влажностью - не нужно пренебрегать этим.
  • Специфичность фиксации. Когда вы сделаете свой выбор, убедитесь, что модель крепления, которая вам нравится, совместима с используемым вами оружием. Важно, чтобы фиксация была максимально плотной. Превосходно зарекомендовало себя оборудование, у которого есть стандартное крепление - универсальные замки.
  • Прочность. От этого критерия зависит срок пользования прибора. Если во время охоты наблюдается сильная отдача, риск повреждения фонаря - высок. Чтобы свести к минимуму риск поломки, желательно выбирать изделия в корпусе из алюминиевого сплава - они являются наиболее прочными. Кроме того, при покупке убедитесь, что у приборов есть нескользящая поверхность, устойчивая к царапинам, к падениям с высоты в полтора метра.
  • Специфика сборки и поставки. Желательно, чтобы фонари продавались в специальных защитных чехлах.