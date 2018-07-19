Стелы для АЗС

Стелы для автозаправочных станций расположены ближе всего к улице и являются визитной карточкой АЗС. Если просто посмотреть на эту конструкцию, владелец автомобиля часто решает, стоит ли останавливаться на этой бензозаправочной станции или ехать на следующую. Стела - простые и сложные формы, с различными типами питания и освещения, ценовыми индикаторами.

Индикатор цены топлива может быть механическим с металлическими или пластиковыми клапанами и может быть электронным. Во втором варианте - можно быстро и легко изменить цену на расстоянии, но они стоят дороже. Вы можете купить готовые стелы ITLINE для АЗС в специализированной компании, по приемлемым ценам. Специалисты помогут вам подобрать оптимальные решения.

Подсветка стелы, в основном, выполнена из светодиодов или люминесцентных ламп. Они изготовлены с тщательным обеспечением безопасности, чтобы не было несчастных случаев - поражения током, например.

Боковины стелы выполнены из алюминия и покрыты порошковой окраской.

Фундамент данных конструкций выполнен из железобетона, что обеспечивает высокую прочность.

Более того, в указанной специализированной компании можно заказать и табло для АЗС - они тоже выполнены качественно и предлагаются по доступным ценам.

Купить табло для операторной автозаправки можно в компании "ITLINE"