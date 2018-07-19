Коттеджный поселок "Наследник"

В недалеком прошлом жизнь в центре города была не только престижной, но и самой удобной. Теперь ситуация резко изменилась. Бешеный темп мегаполиса заставляет многих граждан думать о возможности покупки дома за пределами города.

И такая возможность существует: коттежный поселок "Наследник" во Владивостоке. Все преимущества сельской жизни здесь заставляют вас чувствовать себя полностью.

Какие причины могут привести к жизни за пределами города?