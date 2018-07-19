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Коттеджный поселок "Наследник"

19-07-2018, 09:11 Это интересно
Коттеджный поселок

В недалеком прошлом жизнь в центре города была не только престижной, но и самой удобной. Теперь ситуация резко изменилась. Бешеный темп мегаполиса заставляет многих граждан думать о возможности покупки дома за пределами города.

И такая возможность существует: коттежный поселок "Наследник" во Владивостоке. Все преимущества сельской жизни здесь заставляют вас чувствовать себя полностью.

Какие причины могут привести к жизни за пределами города?

  • Проснувшись с пением птиц и шелестом листьев, а не по шум транспортных средств на дороге; свежий запах листьев и цветов, а не дым и выхлопные газы и "ароматы" бытовых отходов - самые прекрасные преимущества.
  • Отсутствие шумных соседей за стеной, с постоянными фестивалями или разборками, и частыми вызовами участковых - также большой плюс.
  • Городские апартаменты нельзя сравнить с комфортом загородного дома. Количество помещений, местоположение, интерьер и экстерьер дома - все зависит от вашего воображения, а не от «принятия решений».
  • Проживание в коттеджном поселке во Владивостоке позволяет обустроить бассейн, зону отдыха, а также пользоваться такими услугами централизованно для всех жителей поселка.
  • Площадь поселков огорожена и находится под охраной - таким образом, можно надежно уберечь не только свое имущество, но и жизнь.