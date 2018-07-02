История пластикового взгляда за витриной

В настоящее время манекеном никого не удивишь. Мы можем встретить их, когда гуляем по торговым центрам, выбираем одежду украшения или головной убор, и даже когда подбираем одежду для домашнего питомца. Все манекены, как люди, отличаются друг от друга. Они изготавливаются из разных материалов, подбираются разные цвета. Порой интересный дизайн изделия способен привлечь покупателя, и тот может несколько минут любоваться задумкой, а потом обратить внимание на вещь, которая рекламируется с помощью манекена, и купить ее.

Их история начинается еще в древних временах. Историки гласят, что в Древнем Риме с помощью этой нехитрой задумки демонстрировалась одежда. Но манекены тогда были небольшого размера, не более 25 сантиметров.

По словам исследователей этого вопроса, первый манекен сотворил монах по имени Бачио. Ему была необходима модель женщины в полный рост, и он сам создал ее из дерева и глины. Все это происходило в 1573 году.

Затем началось массовое изготовление и обдумывание манекена. Их пытались производить из разных материалов: папье-маше, воск. Но многие природные факторы делали такие манекены недолговечными. К тому же, невозможна была проработка мелких деталей, поэтому первые образцы отражали лишь человеческий торс.

Огромный фурор в производстве манекенов произвело изобретение пластика. Они даже обрели черты лица, стали более практичными и долговечными.

Сегодня практически каждый магазин или ателье используют манекены в продаже и пошиве одежды. Это неудивительно, ведь клиент сразу может увидеть, как сидит вещь на человеческом теле. И данный факт значительно увеличивает продажи.

Существует несколько видов манекенов, которые отличаются как внешне, так и по своим функциональным свойствам:

Человекообразные манекены

Такие манекены максимально приближены к форме и очертаниям человеческого тела. Они могут быть мужскими, женскими, детскими. Производители используют разные цвета для отражения цвета кожи, «наносить» макияж и использовать парики.

В шитье используются человекообразные манекены из плотного материала, сверху покрытые эластичной тканью. Это значительно упрощает изготовление одежды, ведь прямо на человеческой фигуре можно что-то ушить, подхватить, а потом легко снять вещь с изделия.

Специализированные манекены

Определенные магазины покупают и заказывают модели, подходящие для направления из продаж. В зоомагазинах используются фигуры животных. Магазины спортивной одежды используют манекены в различных подвижных позах.

Отдельные формы

Не всегда магазину необходимы формы в полный рост. Для продажи бижутерии, очков, головных уборов, колец и браслетов используются отдельные части тела: рук, головы, шеи и так далее.

Необычные манекены

Часто производитель задумывается, как привлечь к себе внимание покупателя. Для этого он использует авангардные задумки. Разные цвета манекенов, необычные формы головы, странные позы, парики – все это отлично завлекает покупателя.

Испытательные манекены

Манекены сегодня служат не только для продажи и производства элементов одежды. Они выдерживают те же нагрузки, что и человеческое тело, и используются при различных опытах и испытаниях: прыжках с высоты, авариях в автомобиле и тому подобное.