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Современные кухни: характеристики и советы по выбору
Пластик с каждым годом становится всё популярнее. Этот материал стоит недорого, имеет прекрасные характеристики и привлекательный внешний вид. Единственный минус пластика- это его токсичность, ведь производят материал не из натуральных материалов. Нужно упомянуть и о том, что пластик не представляет большой опасности для здоровья. Производители каждый раз совершенствую его, стараясь свести токсичность к минимуму. Посмотрите, какие есть
Современные кухни и их преимущества
Мебель из пластика имеет гладкую и ровную поверхность. Такая кухня может заметно украсить кухню, сделать её по-настоящему уникальной. В городе Москва можно купить пластик абсолютно любой расцветки, что помогает воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. На поверхность пластика можно нанести фотопечать. Пластик может иметь как глянцевую, так и матовую поверхность. Кухня из пластика прекрасно впишется в интерьер большого помещения. В маленькой кухне компактная пластиковая мебель смотрится ещё более привлекательно.
Современные кухни смотрятся стильно и универсально. Некоторые люди предполагают, что кухни из пластика состоят полностью из пластика, отсюда и их название. На самом деле, только фасад мебели производится из пластика, который крепится на МДФ или ДСП. Первый вариант считается наиболее прочным и приемлемым для оформления кухни. Вот здесь: kuhni24.com, вы можете купить современную кухню.