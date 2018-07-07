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Современные кухни: характеристики и советы по выбору

7-07-2018, 23:38 Это интересно
Современные кухни: характеристики и советы по выбору

Пластик с каждым годом становится всё популярнее. Этот материал стоит недорого, имеет прекрасные характеристики и привлекательный внешний вид. Единственный минус пластика- это его токсичность, ведь производят материал не из натуральных материалов. Нужно упомянуть и о том, что пластик не представляет большой опасности для здоровья. Производители каждый раз совершенствую его, стараясь свести токсичность к минимуму. Посмотрите, какие есть

Современные кухни и их преимущества

Мебель из пластика имеет гладкую и ровную поверхность. Такая кухня может заметно украсить кухню, сделать её по-настоящему уникальной. В городе Москва можно купить пластик абсолютно любой расцветки, что помогает воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. На поверхность пластика можно нанести фотопечать. Пластик может иметь как глянцевую, так и матовую поверхность. Кухня из пластика прекрасно впишется в интерьер большого помещения. В маленькой кухне компактная пластиковая мебель смотрится ещё более привлекательно.
 
Современные кухни смотрятся стильно и универсально. Некоторые люди предполагают, что кухни из пластика состоят полностью из пластика, отсюда и их название. На самом деле, только фасад мебели производится из пластика, который крепится на МДФ или ДСП. Первый вариант считается наиболее прочным и приемлемым для оформления кухни. Вот здесь: kuhni24.com, вы можете купить современную кухню.

Современная кухня из пластика

Кроме пластика, на основу могут крепиться специальная ПВХ плёнка. Стоит такая мебель намного дешевле, но её качества заметно ниже, так как плёнка быстро повреждается. Толщина плёнки небольшая, её можно сравнить с толщиной обычной бумаги. Зато плёнка имеет намного больше расцветок и вариантов дизайна. При покупке пластиковой кухни нужно учитывать тот факт, что под действием высоких температур она может плавиться. Именно поэтому варочную панель не устанавливают непосредственно вблизи поверхности кухни, а рабочая поверхность должна быть дополнительно защищена, например, с помощью закалённого стекла. Кухня из пластика имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;

простота установки;

большой выбор расцветок и дизайна;

наличие матовой и глянцевой поверхности;

прочность и долговечность;