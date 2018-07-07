Современные кухни: характеристики и советы по выбору

Пластик с каждым годом становится всё популярнее. Этот материал стоит недорого, имеет прекрасные характеристики и привлекательный внешний вид. Единственный минус пластика- это его токсичность, ведь производят материал не из натуральных материалов. Нужно упомянуть и о том, что пластик не представляет большой опасности для здоровья. Производители каждый раз совершенствую его, стараясь свести токсичность к минимуму. Посмотрите, какие есть

Современные кухни и их преимущества

Мебель из пластика имеет гладкую и ровную поверхность. Такая кухня может заметно украсить кухню, сделать её по-настоящему уникальной. В городе Москва можно купить пластик абсолютно любой расцветки, что помогает воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. На поверхность пластика можно нанести фотопечать. Пластик может иметь как глянцевую, так и матовую поверхность. Кухня из пластика прекрасно впишется в интерьер большого помещения. В маленькой кухне компактная пластиковая мебель смотрится ещё более привлекательно.