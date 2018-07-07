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Новости Ростова
Если вы любите спорт, искусство и желаете быть в курсе последних новостей в этих сферах в Ростове, вы найдете эту информацию на специализированном ресурсе. И владельцы автомобилей могут также получить информацию о возможных пробках в городе, новых радиолокационных системах и прочем. Например, такая приятная возможность предоставляется на сайте privet-rostov.com.
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