Принцип работы насосов

Насос представляет собой гидравлический агрегат для перекачки жидкостей разных типов. В зависимости от задач, которые требуется выполнить, производители изготавливают насосы для перекачки воды промышленного и бытового типа.

Насосы для промышленности могут перекачивать до 4 тысяч литров воды в минуту. Для бытового использования такие мощности не требуются. Соответственно, эти насосы перекачивают меньшее количество жидкости, решая проблему водоснабжения, откачивания бытовых отходов, полива.

Насосы разделяют на поверхностные (насосные станции, универсальные садовые, напорные) и погружные (дренажные, фекальные, колодезные, глубинные). Погружные насосы всем корпусом опускают в воду. Они предназначены для поднятия воды с больших глубин и для полива. Погружные насосы делятся на вибрационный и центробежный тип внутреннего устройства. Узнать сферы применения центробежных насосов можно на портале 061.ua, так же там представлена и друга интересная информация из других сфер деятельности.

Таким образом центробежные насосы для профессионалов создают напор за счет центробежной силы. То есть вода подается наружу под высоким давлением путем попадания воды на лопасти вращающегося колеса, которая отбрасывается к стенкам рабочей полости.

А вибрационная система всасывает воду с помощью вибрационного и электромагнитного механизма. Насос такого типа не размещают на дне источника воды, чтобы избежать загрязнения воды и поднятия песка. Выбирая, например, центробежный насос, необходимо учитывать эксплуатационную нагрузку и место установки, также его напор и производительность, расположение патрубков, вала, тип корпуса.