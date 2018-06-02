Муфты электромагнитные

Электромагнитные муфты – специализированное оборудование, которое с помощью электромагнитного поля передают или останавливают вращение вала механизма. Для создания электромагнитного поля необходимо подача электрического тока.

Особенности

По принципу действия электромагнитные муфты (ЭТМ) разделяют на:

муфта мягкого трения – обеспечивают плавную регулировку скорости вращения механизмов при высоких нагрузках на выходном вале;

муфта сухого трения – для передачи энергии применяется в конструкции специальный диск;

муфта скольжения – вращение вала происходит путем воздействия двух электромагнитных полей разных зубовидных полумуфт.

Типы ЭТМ

Электромагнитные муфты могут отличаться по конструкции и исполнению:

зубчатые с постоянным полем – принцип действия построен на магнитной катушке, которая установлена в центре муфты;

с токосъемными кольцами – используется отрицательный провод, который подсоединяется к «массе» механизма. Через токосъемное кольцо на щетки муфты подсоединяется плюсовой провод. Зубчатое колесо будет рассоединяться валы с помощью пружин, когда отключаться будет питание;

муфты разъединяющие с зафиксированным корпусом катушки – вращение происходит при отключенном магнитном поле. Зубцы венцов фиксируются друг с другом пружинами, чтобы рассоединить вал механизма необходимо кратковременно подать высокое напряжение больше номинального в два раза;

с пружиной и токосъемным кольцом (разъединяющие) – вращение осуществляется без подачи напряжения, для фиксации венцов применяется пружина. Плюсовой провод подведен к токосъемному кольцу, минусовой к массе. При подаче напряжения венцы зубчатые рассоединяются, между ними сжимается пружина;

тормоза зубчатые – не используется токосъемное кольцо, с помощью двух проводов осуществляется подключение к муфте.

Однодисковые тормоза и муфты

Применяются для эксплуатации в сухих условиях. Принцип действия основан на трении, путем притягивания якоря к ротору, тем самым обеспечивается передача вращения. Как только питание отключится, пружина разведет ротор от якоря.

Многодисковые тормоза и муфты

Вращение осуществляется путем передачи крутящего момента несколькими дисками. Внутренние и наружные диски, которые управляются электромагнитной катушкой. Необходима постоянно смазка.

С закрепленным корпусом – подключение осуществляется с помощью клемм, проводов и разъемов. При включении питания диски сжатые становятся плоскими, как только питание отключается, диски становятся волнистой формы для облегчения отсоединения.

С токосъемным кольцом – при подаче напряжения на электромагнитную катушку осуществляется вращение. Прижимное кольцо притягивает диски.

источник