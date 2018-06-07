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Нейлоновые зубные протезы
Нейлоновые зубные протезы стали известны не так давно, но уже завоевали немало поклонников и противников.
Съемные нейлоновые изделия - удобные и почти незаметные эластичные ортодонтические системы. Протезы из данного материала заменяют акрил и растворяют токсины во время длительного использования.
Разумеется, не только системы предыдущего поколения, но и нейлоновые мягкие зубные протезы имеют отрицательные характеристики - немало отзывов пациентов указывают на хрупкость мягкой съемной конструкции.
Однако, ввиду обширного диапазона, становится сложно выбрать наиболее подходящий вариант.
Нейлоновые протезы состоят из полупрозрачной основы, напоминающей десны пациента, и набора искусственных зубов. Адаптация к этим изделиям обычно занимает несколько дней. Во время операции пациенты почти не чувствуют ортодонтии.
Свойства материалов определяют свойства съемных протезов. Среди них можно отметить следующее:
- протезы не гигроскопичны;
- коррозионная стойкость;
- фиксированный размер;
- биосовместимость;
- полируемость;
- очень низкая усадка;
- гибкость;
- высокая степень износостойкости.
Нейлоновые зубные протезы цены которых указаны в каталогах стоматологов, имеют срок использования около пяти лет. Однако, в зависимости от качества обслуживания, этот период может сократиться.
Если надлежащая гигиена недоступна и имеются механические, термические и химические травматические факторы, то съемные нейлоновые протезы изнашиваются очень быстро.
Замена мягкой ортодонтической конструкции может потребоваться раньше, чем она потерпит неудачу - она будет деформироваться или потеряет привлекательный внешний вид. Это необходимо, если костная ткань атрофирована слишком быстро. Атрофию тканей десен и челюстей надо предотвратить, потому что она влияет на всю систему зубов и челюстей.
В каждом случае материал для протеза выбирается индивидуально. Готовый продукт полностью идентичен характеристикам зубочелюстной системы пациента, что означает, что подбирается похожая не только форма, но и цвет.