Нейлоновые зубные протезы

Нейлоновые зубные протезы стали известны не так давно, но уже завоевали немало поклонников и противников.

Съемные нейлоновые изделия - удобные и почти незаметные эластичные ортодонтические системы. Протезы из данного материала заменяют акрил и растворяют токсины во время длительного использования.

Разумеется, не только системы предыдущего поколения, но и нейлоновые мягкие зубные протезы имеют отрицательные характеристики - немало отзывов пациентов указывают на хрупкость мягкой съемной конструкции.

Однако, ввиду обширного диапазона, становится сложно выбрать наиболее подходящий вариант.

Нейлоновые протезы состоят из полупрозрачной основы, напоминающей десны пациента, и набора искусственных зубов. Адаптация к этим изделиям обычно занимает несколько дней. Во время операции пациенты почти не чувствуют ортодонтии.

Свойства материалов определяют свойства съемных протезов. Среди них можно отметить следующее:

протезы не гигроскопичны;

коррозионная стойкость;

фиксированный размер;

биосовместимость;

полируемость;

очень низкая усадка;

гибкость;

высокая степень износостойкости.

Нейлоновые зубные протезы цены которых указаны в каталогах стоматологов, имеют срок использования около пяти лет. Однако, в зависимости от качества обслуживания, этот период может сократиться.

Если надлежащая гигиена недоступна и имеются механические, термические и химические травматические факторы, то съемные нейлоновые протезы изнашиваются очень быстро.

Замена мягкой ортодонтической конструкции может потребоваться раньше, чем она потерпит неудачу - она ​​будет деформироваться или потеряет привлекательный внешний вид. Это необходимо, если костная ткань атрофирована слишком быстро. Атрофию тканей десен и челюстей надо предотвратить, потому что она влияет на всю систему зубов и челюстей.

В каждом случае материал для протеза выбирается индивидуально. Готовый продукт полностью идентичен характеристикам зубочелюстной системы пациента, что означает, что подбирается похожая не только форма, но и цвет.