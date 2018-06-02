Триммеры для травы: классификация, особенности выбора

Триммеры позволяют облагородить любой загородный участок, сделать его ухоженным. В продаже есть много разнообразных моделей техники, которые отличаются конструктивными особенностями.

Этот садовый инструмент имеет небольшой вес, может легко перемешаться работником на ремне. Благодаря режущей части можно:

постоянно поддерживать небольшую высоту травы на газоне;

скашивать зелень вдоль тропинок;

удалять заросли рядом с проезжей частью.

Подобный инвентарь имеет невысокую цену, а повышенная маневренность делает его удобным для эксплуатации.

Виды триммеров

Электрические виды имеют малый вес, невысокую мощность. Чаще применяются для работ на небольших участках и в труднодоступных местах. К минусам относится наличие шнура. Он ограничивает радиус работ, может попасть случайно под рабочий инструмент. Работы невозможно будет провести при отсутствии в доме электричества.

Наибольшей популярностью пользуются аккумуляторные виды. Они мобильные и автономные. Подходят для приусадебных участков средних размеров. Работают практически бесшумно, имеют разные режущие инструменты. В этой категории востребованы триммеры Makita . При включении нет выхлопных газов.

Бензиновые инструменты подразделяются на бытовые и профессиональные. Первые подходят для небольших объемов работ или нечастых покосов, требуют отдыха каждые четверть часа. Профессиональные виды расходуют больше бензина, но рассчитаны на продолжительное время работы. В комплектации идет нож, который позволяет стричь не только траву, но и тонкие ветки.

Выбор триммера

Для каждого типа садового инструмента есть свои технические характеристики. Для модели, работающей от бензина, важный параметр – емкость бака. При выборе электрического типа во внимание принимается расположение двигателя. Он может находиться в нижней или верхней части. В первом случае речь идет об устройствах с небольшой мощностью. Такие модели хорошо сбалансированы. Мощность при верхнем расположении может доходить до 1200 Вт.

При покупке аккумуляторного триммера заранее следует узнать продолжительность подзарядки и длительность работы без нее. Оптимально, если инструмент может работать не меньше часа.

Различаются триммеры и режущей системой. Она представлена ножами или леской. Первый тип может использоваться для любых видов работ, ярким представителем являются триммеры Зенит . Модели с леской подходят только для скашивания мягкой травы. Они считаются более безопасными для эксплуатации.

Акцентируйте внимание при покупке на форму ручки. Если она имеет форму «Т», обеспечивается широкий размах. Такая ручка подходит для работы на просторных площадях, где нет препятствий. Подходит и для продолжительной работы.

Для стрижки газона в сложных местах применяют устройство с ручкой в форме «D». Она подходит для управления как одной рукой, так и двумя. Если верхняя часть сделана в форме «J», руки работника будут располагаться на максимальном расстоянии от рабочего инструмента.

В заключение отметим: выбирайте триммер с телескопической штангой с возможностью фиксации в нескольких положениях. В этом случае вы легко сможете найти место для хранения садового инструмента и при необходимости подогнать устройство под рост садовника.