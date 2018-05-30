Надёжное страхование от Тинькофф

Страхование всегда считалось выгодным бизнесом, им часто занимаются мелкие компании, которые изначально не собираются выплачивать возмещение своим клиентам. Однако среди массы недобросовестных операторов-страховиков есть сервис Тинькофф Страхование.

Преимущества компании

Посетив сервис по ссылке https://www.tinkoff.ru/insurance/ можно убедиться в доступных тарифах и выгодных условиях по ним от Тинькофф. Компания предлагает широко популярные услуги по страхованию:

движимого и недвижимого имущества;

жизни от несчастных случаев;

для выезда за границу.

Желая сэкономить деньги и время своим клиентам, Сервис Тинькофф Страхование предлагает онлайн страхование, где пользователь прямо на сайте сам выполняет регистрацию, указывает свои данные. Через специальное окно с указанием регистрационных данных он перечисляет с банковского счёта или платёжной системы сумму по страховке и автоматически получает свой полис на электронную почту в виде электронного документа, затем просто распечатав последний, он получает свою на страховку. При желании можно заказать распечатку полиса компании и курьер доставит готовый полис, а указанный клиентом адрес. Процедура существенно экономит время и силы клиента уже не нужно мотаться по городу в поисках офиса, платить страховым агентам комиссию. Всё делается прямо на диване, дома, причём автоматически в любое время суток.

Поездки за кордон

В Тинькофф предлагается выгодная страховка для шенгенской визы цены, на которую существенно ниже, чем у других компаний, а компенсация при необходимости может составить 100 тысяч долларов (евро). Такая страховка будет универсальной и актуальной для любой страны мира. Она защитит пользователя, предоставив более оперативную помощь оператора и медицинское содействие в стране, куда отправился клиент.

Для большинства туристических направлений страховка является скорее пожеланием, чем необходимостью. Но для личного успокоения лучше такую страховку иметь. Всё дело в том, что нерезидентам в стране временного пребывания за медицинские услуги, как правило, выставляют огромные счета. Причём направить деньги просто не получится, по приезду домой у вас их будут автоматически списывать с банковской карты до полного погашения. Полис же всё это компенсирует за счёт страховой компании, то есть пользователь останется при своих деньгах.