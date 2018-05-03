Выбираем кошачьи корма правильно

Нередко для владельцев кошек выбирать качественную пищу - серьезная проблема. В конце концов, часто бывает, что дорогая еда не означает, что она одна из лучших, а еда доступной стоимости - плохая. Кроме того, многие не верят в качество рекламируемых сухих кормов, даже если их рекомендуют продавцы в зоомагазинах.

Некоторые владельцы кошек боятся кормить своих любимцев сухой кормом, поскольку где-то слышали, что от него образуются камни в почках. Эти слухи беспочвенны, однако не лишены основания - если кормить своего любимого кота дешевым некачественным кормом - то риск велик. Кроме того, при употреблении сухой пищи, питомцу надо давать достаточно чистой воды.

Среди преимуществ сухого корма можно отметить следующее:

Может храниться в чаше в течение долгого времени.

Благодаря технологии грануляции, многие витамины сохраняются.

Корма, начиная с категории премиум, покрываются полезными бактериями, которые способствуют эффективному пищеварению.

Сухие пищевые продукты концентрированы, и этого достаточно в течение длительного времени.

Исходя из написанного выше - выбирать нужно продукты для кошек только премиум класса - не нужно экономить на здоровье своих пушистых любимцев. Например, купить эти продукты можно на сайте http://zooural.ru/store/koshki/korm-dlya-koshek/. Здесь предлагаются только качественные корма.

Помните, что пища для конкретных пород является лишь оригинальным маркетинговым движением. Однако персы, например, могут нуждаться в дополнительных элементах, которые позволят выводить шерсть, а для мейн-кунов - сухой корм должен быть более питательным и в его составе должно быть максимум мяса.

Еда для котят, беременных кошек должна содержать много белка. И поэтому, если ваш питомец относится к этой категории - то выберите соответствующие пищевые продукты. Но для старших кошек лучше не менять пищу, если она ей подходит. Для стерилизованных питомцев не нужно приобретать особую пищу - достаточно уменьшить ее количество процентов на пятнадцать. И если ваш котик очень энергичен, вы можете слегка поднять норму.

Не давайте им лекарственные корма, без консультации с ветеринарами.