Люстры для дома

В настоящее время в продаже в Харькове предлагается невероятный ассортимент моделей люстр. Поэтому, среди данного многообразия очень сложно выбрать осветительное устройство. В связи с этим, чтобы выбрать потолочный светильник, необходимо, предварительно продумать все детали покупки.

Вариантов и типов потолочных ламп много: висячие и встраиваемые, хрустальные и металлические, со светодиодами, люминесцентными или лампами накаливания, или даже с пультом дистанционного управления. Встроенные модели прекрасно подойдут для ванной комнаты, кухни, прихожей, устройства с пультом или, включающиеся по хлопку - для спальни, например. А для гостиной - разумеется, более актуальны изысканные люстры с подвесками - но они больше подходят к классическому интерьеру.

Немаловажным критерием, при выборе потолочного светильника в Харькове является количество ламп. Если вам необходимо осветить просторную комнату с высокими потолками, то лучше приобрести люстру с большим количеством рожков или композицией одиночных ламп. Более того, вы можете объединить подвесную лампу с настенной или торшером, либо установить несколько точек. Если помещение малогабаритное, то вполне возможно установить несколько точечных светильников.

Также обязательно следует решить, из какого материала будет изготовлена ваша люстра. Например, стеклянные люстры выглядят более мягко и элегантно, однако они хрупкие и требуют особого ухода. Однако, стоит отметить, что современные очищающие пылезащитные средства могут значительно упростить проблему ухода. Помимо этого, никакие иные потолочные светильники не могут заменить кристальную красоту из хрусталя в гостиной в барочном стиле.

Чрезвычайно важно, чтобы люстра прекрасно вписывалась в интерьер, чтобы она дополняла его. Поэтому надо учитывать её дизайн.

Перед покупкой люстры в Харькове, обязательно основывайтесь на квадратуре комнат. Разумеется, в малогабаритных помещениях не нужно устанавливать слишком громоздкий светильник, и наоборот. Здесь имеет значение не только эстетический фактор: небольшая люстра не может правильно осветить огромное помещение.