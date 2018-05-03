Идеальный дворец Фердинанда Шеваля

Все привыкли, что невероятные французские замки воздвигали самые просвещенные умы своего времени. Но история строительства Идеального дворца несколько другая. Фердинанд Шеваль родился в 1836 году, у него было трудное и нестабильное начало жизни: он был из семьи скромных крестьян, стал сиротой (мать умерла, когда ему было 11 лет, а отца он лишился в 18 лет). Его жизнь будет отмечена и другими утратами: его первой женой и двумя его детьми. Малообразованный, он сначала практикует профессию пекаря и фермера. В 1867 году мэр его коммуны выдал ему «свидетельство о доброй нравственности», которое открывает ему доступ к должности сельского почтальона. Фердинанду Швалю было тогда тридцать один год. Ежедневно он совершает пешие походы длиной 32 километра. Долгие часы одиночества, шагая в самом сердце природы, в течение которых он дает свободу своим фантазиям. Это не лишено неудовольствия: он будет выполнять эту работу непрерывно в течение 20 лет, тот, кто раньше так часто менял профессию и начальника. Именно во время одного из его длительных пешеходных походов произошел решающий инцидент для остальной части истории: однажды в 1879 году Фердинанд Шеваль споткнулся о камень и упал на землю. Несчастный случай, который был бы забыт всеми, если бы это не было началом сказочного приключения. Заинтригованный камнем, который заставил его упасть, Фердинанд Шеваль подходит, созерцает, восхищается ... и забирает его. Его странные формы напоминают ему сон, который он имел несколько лет назад, мечту о волшебном дворце. Столкнувшись с тем, что он называет «камнем преткновения», он понимает, что природа может предоставить ему материал, чтобы построить дворец своей мечты и что достаточно собрать фрагменты, разбросанные по холмам. Эта задача займет 33 года. Отныне, в каждом походе и прогулке, Фердинанд Шеваль будет исследовать камни, которые попадаются на его пути. Самые красивые и самые интригующие, он собирает в кучи на краю дороги. Вечером, он возвращается с тачкой, чтобы собрать свою добычу, и чтобы хранить ее на своем земельном участке, в огороде в Отрив. Сначала его соседи думают, что он хочет продать эти камни, чтобы увеличить свою скудную зарплату. Но когда они видят, что Шеваль начинает складывать эти камни, где должен расти лук-порей, они приходят в ужас. Затем они насмехаются над ним.

10 000 часов работы

Фердинанд Шеваль начал свое строительство скромно: в сердце своего участка земли он построил источник жизни, соединив камни, собранные на дорожках. Эта примитивная конструкция, обильная и скульптурная, требует двух лет работы. Вокруг этого центрального ядра он постепенно добавит новые элементы: памятник принимает форму последовательных и органичных слоев. По обе стороны от источника жизни, он воздвигает египетский храм, а затем индуистский храм, на котором будут располагаться три великана (Верцингеторикс, Цезарь и Архимед). Затем он решается на строительство галереи лабиринта и северных и южных фасадов, прежде чем завершить строительство на западном фасаде. Повсюду это изобилие деталей: лица, растения, украшения, птицы, экзотические или знакомые животные, архитектурные формы тут и там. Глаз посетителя поднимается на памятник, падает на лестницу, исследует формы, жаждет сюрпризов, которые скрывает странная конструкция, но осознавая, что он не может захватить все, увидеть все, понять все. Сколько часов можно провести там, созерцая идеальный дворец и, при всем этом, с каждым взглядом, открывая новые элементы?

Сила воображения

Но куда Фердинанд Шеваль отправлялся черпать идеи, чтобы изобразить все эти формы? Как скромно образованный человек, живущий в сельской местности, который никогда не путешествовал за пределы своего региона (гипотеза о поездке в Алжир во время его молодости кажется сегодня специалистами несостоятельной из-за отсутствия убедительных доказательств) мог воздвигнуть такой дворец? Ответ прост. Дело в том, что прошло время, и мы читаем памятник глазами человека 21-го века, в то время как это плод популярной культуры конца 19 века. На самом деле, Идеальный дворец, столь удивительный и нелепый для наших глаз, является великим свидетелем коллективного воображения, питаемым экзотикой других мест, передаваемой иллюстрированными газетами и универсальными выставками. Увлечение Шеваля Алжиром, которое материализуется через изобилие пальмы, модели квадратного дома Алжира и минаретов мечетей, - разве это не связано с колониальным опытом Франции, которая аннексировала Алжир в 1830 году? Точно так же, как и древний Египет, очень представленный на фасадах дворца и в «галерее лабиринта», который отсылает к древним гробницам, и все это является отражением эпохи египтомании. Источник: pari.guru