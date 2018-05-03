Выбираем стол для школьника

Еще тридцать лет назад наличие отдельного стола для школьника было показателем благосостояния семьи. Из-за трудностей, связанных с проживанием в небольших городских квартирах, многие дети вынуждены были делать домашние задания на кухонном столе.

В настоящее время условия жизни многих наших соотечественников значительно улучшились, а в мебельных магазинах ассортимент письменных столов для школьников чрезвычайно обширен, а стоимость данного нужного атрибута мебели варьируется в широком диапазоне.

Если ученик растет в вашей семье, то организация комфортного, безопасного и визуально презентабельного рабочего места является одним из значимых приоритетов. После организации комфортного спального места организация сегмента обучения и творчества - это наиболее важный элемент оформления детской комнаты. Для того, чтобы школьник имел хорошую осанку, не уставал, при выполнении домашних заданий, не засыпал на столе и не воспринимал рабочее место, как каторгу, следует не только учитывать личные идеи об эргономике мебели, а также позволить учащимся участвовать в выборе мебели для вашей комнаты.

Разумеется, что небольшой столик, на которой дошкольник занимался творческой работой или просто играл, уже не актуален. Ребенок мог просто «вырасти» физически из детской мебели. Чтобы обустроить удобное место для учебы и сразу приучать школьника к определенным обязанностям, следует создать условия, которые будут полностью подходить возрасту и росту ученика, а также его потребностям.

Перед тем, как купить стол для школьника, вам следует определить перечень функций, которые он должен выполнять. Будет ли стол предназначен только для учебы, или ребенок, сидящий за ним, будет заниматься творчеством. Должен ли стол обладать системой хранения, или удобные полки, шкафы будут организованы вокруг рабочего места.

Ждать особого ухода от первоклассников не требуется, поэтому модель школьного стола лучше выбирать из средней стоимостной категории. Экономить на качестве не стоит, но и покупать классический стол из цельного массива, также не стоит. Как всегда, правда есть где-то в «золотой середине».