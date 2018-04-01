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Шафи-купе: модно і зручно
У новому році стали популярними оригінальні пропозиції від виробників шаф-купе. Якщо є потреба замовити конкретну модель, можна переглянути сторінку vanil-studio.com.ua/ua/shkafi-kupe.html, де є багато актуальних рішень на різні смаки. Ми ж повертаємось до питання модних тенденцій серед цих зручних і незамінних меблів.
На всю стіну і без видимих ознак
Модна лінія – «невидимі» шафи-купе, які повністю ховаються у стіну квартири. Відчинити такі шафи може хіба що власник квартири, який знає де знайти приховану ручку. Такі моделі додають візуального простору і тоді кімната виглядає стильно.
Своєрідним продовженням цієї ж тематики є популярність дзеркальної шафи. Вона виготовляється з чималих за розмірами секцій дзеркала і самої шафи-купе. Коли все це комбінується, виходить щось на зразок цікавого «кіношного» інтер’єру. Проте в цьому випадку візуалізація охоплення простором, ще більше зростає.
Прозора шафа
Ще один модний тренд – прозорі, скляні шафи. Передня стінка-дверей перетворюється у частину новітнього дизайнерського рішення. Прозора шафа - хід не новий, проте в цьому випадку досить символічний. Він проворкує використання все більшої кількості прозорих матеріалів як у бізнес-просторі так і в приватному сегменті меблів. Є варіації на цю ж тему, проте вже з тонованими чи напівпрозорими вікнами шаф.
Важлива новація цього тренду – власник підкреслює свою акуратність, вміння розставляти пріоритети та доглядати за собою. Він демонструє, що все у нього по поличках.
Унікальність дизайну
За замовчуванням, ці моделі шаф є «прикрасами» і коштують недешево. Проте саме нестандартні меблі привертають увагу всіх, хто користується новими чи старими виробами. Головне – це створити власний дизайн. Звісно, виготовити меблі під персональне замовлення дорожче, однак це - повага до особистості власника квартири.
Іноді виробництво таких меблів краще навіть доручити не промисловому виробнику, а дрібним приватникам, оскільки послуги індивідуального виробництва не завжди надаються у необхідному обсязі, великими серійними виробниками.
Асиметрія або нерівномірність
Модним трендом є і встановлення дзеркал, елементів врівноважуючих композицію, проте вони є асиметричними. Тобто з одного боку дверей дзеркало чи скло буде, а з іншого або взагалі відсутнє або буде вузька смужка.
Така асиметрична побудова має віддзеркалити сучасне життя в якому багато хаосу та випробувань, проте вдається поки що, збалансовувати реальність і мрії.