Где арендовать лучшие туалетные кабины на мероприятие?

Express WC – компания по производству, аренде и продаже качественных туалетных кабинок. За 8 лет осуществления своей деятельности организация приобрела ряд надежных и престижных партнеров, довольных и благодарных клиентов.

Туалетные модули Express WC отличается эстетической красотой, которая так необходима при проведении свадьбы или корпоратива, спортивных, концертных или общественных мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, такие сооружения гигиеничны, в них налажена сливная и насосная система, они комфортабельны (предусмотрено отопление, кондиционирование). Уборные могут использоваться при любой погоде.



Заказывая туалеты на официальном сайте https://expresswc.ru Express WC, вы получаете не только саму туалетную установку, но и комплекс услуг, необходимый для монтажа и обслуживания (технический специалист будет находиться рядом с установкой все время вашей эксплуатации). Наличие собственного производства позволяет выполнять кроме типовых туалетов, также и индивидуальные.

По вашему заказу специалисты компании проектируют и производят выбранную вами кабинку сами, предоставят вам выбор отделки от «эконом» до «премиум». Доставка может быть организована в любой регион России. Все вопросы по доставке, расположению устройства, технической оснастке вы можете задать менеджеру, который даст вам советы и поможет.





Организовывая праздник, Вы можете заказать в аренду туалет, который максимально будет адаптирован к окружающей среде, гигиеничен, легок в эксплуатации, с отличными условиями пользования.

Конструкции изготавливаются из высококачественных, надежных материалов. Фирма Express WC также предлагает аренду мобильных гримёрок, душевых кабин, мобильных туалетных кабин, стационарного общественного туалета, мобильных VIP туалетов.



Express WC надежная организация, которая выполняет в срок заказы, дорожит своими клиентами и своей репутацией.

Цена аренды начинается от 2 000 рублей. Аренда VIP туалетной кабинки обойдется вам примерно в 115 000,00 рублей, за эту сумму вы получите: статусный, эстетичный внешний вид, новейшее оборудование, наличие всех необходимых санитарно-гигиенических принадлежностей, подойдет для мероприятий высокого статуса.

Кроме того можно арендовать мобильную уборную в районе 45 000,00 рублей. Арендовать кабинки любого типа вы сможете от 1 дня.



Пользуясь услугами данной компании, вы останетесь довольны, вы приобретете надежного партнера, сможете довериться профессионалам своего дела. Благодаря Express WC ничто не сможет омрачить ваш праздник, даже кабинки будут выглядеть стильно, элегантно и дорого.