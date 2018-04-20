Мангал для дачи

Наступает сезон отпусков и все любители дачного отдыха отправляются на поиск оборудования для своих поместий. Основным спросом пользуются приспособления для жарки:

барбекю,

шашлыков,

рыбы,

печеных овощей.

Конструкция может быть любой, главное что бы ее использование было эффективным для владельца. Обычным топливом являются угли, которые продаются в бумажных пакетах гипер-, минимаркетов. Некоторые профессионалы берут особый сорт древесины для приготовления мясных/рыбных/овощных продуктов.

Можно купить мангал в Новосибирске по выгодной цене в магазине, или заказать у производителя. Сейчас их большой выбор на рынке и найти подходящий не составит труда. Манглы имееют разнообразные конструкции, такие как:



сборочные – их легко перевозить в багажнике автомобиля и устанавливать в определенном месте,

сварные – больше подходят для стационарного размещения на загородном участке,

индивидуальные – совместный вариант для приготовления различных блюд,

модели под заказ из прочной стали по эскизу. Соблюдаются заданные размеры по высоте, глубине, ширине с учетом конструкторских особенностей – наличие зольного ящика и комплекта аксессуаров.

Пользоваться мангалом в Новосибирске необходимо в специально разрешенных местах. Нарушение пожарной безопасности влечет ряд негативных последствий. Традиционный восточный мангал – это круглая жаровня с крышкой и на устойчивых ножках. Русский вариант – железная коробка с открытым верхом, куда закладывают дрова/угли, и сверху с упором на боковые стенки размещают шампура определенной длинны, или укладывают решетку для гриля. Любое блюдо приготовленное на открытом огне гораздо полезней и вкусней, чем на газовых горелках.

Мангал уникальное приспособление, которым можно пользоваться круглый год. Единственно что он «не любит» – осадки в виде дождя. Любители отдыха на природе для этого покупают тент. Он укроет от дождя, не даст погаснуть согревающему огню и сохранит приготовление пищи от «проделок небесной канцелярии». Компактный мангал всегда сопровождает путешественников и помогает оставаться сытыми во время странствий по дорогам и местам отдыха.

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