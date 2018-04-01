Причины головокружения

Головокружение - это патологическое состояние, при котором у человека есть ощущение неконтролируемого движения тела или предметов вокруг него. Такие неприятные ощущения действуют, как симптом патологических процессов, вкладывают значительный дискомфорт в жизнь, и на основании этого, необходимо поскорее выяснить, почему кружится голова?

Это может быть связано с различными причинами - внезапными движениями, алкогольной интоксикацией, отравлениями или тяжелыми заболеваниями, с осложнениями. Однако, в некоторых из указанных случаев всё не так страшно, и головокружения носят временный характер, и быстро исчезают. Патологические причины этого намного серьезнее и имеют широкий спектр расстройств.

Дисфункция вестибулярного аппарата становится причиной пароксизмального головокружения - внезапно возникающие судороги, которые начинаются внезапно и проходят, спустя определенное время, и исчезают на протяжении некоторого периода. Сопровождающим показателем вестибулярного головокружения является чувство беспокойства, и движения головы лишь усиливают состояние, а закрытие глаз способствует облегчению.

Бессистемное головокружение появляется и при расстройствах нервной системы, развивается медленно с длительностью приступов до нескольких дней, месяцев, а при запущенности - несколько лет. Лица, страдающие бессистемным типом головокружения, характеризуются нестабильной походкой и чувством неуверенности, которое трудно скрыть от других. Они плохо ориентированы в пространстве, не чувствуют устойчивость и у них нарушены зрительные рефлексы во время движения (на время теряют зрения, в глазах двоится). Эти симптомы могут сопутствовать мигрени, и даже возможно нарушение речи.

Лечение головокружения любого типа, указанных выше, ориентировано на ликвидирование патологической причины, являющейся симптомом, и уменьшение ощущений, вызывающих значительный дискомфорт у пациента во время приступа. Поэтому не нужно запускать, а обязательно обращаться к профильным специалистам, для точной диагностики и качественного лечения. И не надо заниматься самолечением, которое может только усугубить состояние.