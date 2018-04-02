Экологический консалтинг

Экологический консалтинг - это комплекс работ, связанных с экологической поддержкой деятельности строительных и проектных организаций, предприятий всех отраслей, администраций муниципальных и региональных организаций, охватывающие, в основном, ресурсосберегающие проекты, в том числе и - по снижению степени загрязнение окружающей среды предприятиями.

Оценка состояния окружающей среды является значимым этапом после предварительных стратегических оценок. Благодаря этому можно правильно связать идею и конкретные шаги для удачного стратегического развития предприятия, причём не только в сфере охраны атмосферы.

Например, на сайте http://www.ecoprofi.ruможно заказать экологический консалтинг.

Оценка состояния окружающей среды в рамках стратегического анализа состоит из следующих этапов:

Оценка начального состояния природоохранной деятельности предприятия.

Определение приоритетных экологических проблем (в том числе, в отношении соблюдения законодательства) и наиболее важных экологических нюансов.

Экологические цели должны отвечать общей стратегии развития компании. В ходе экологического анализа можно определить и оценить следующие: