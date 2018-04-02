» » Экологический консалтинг

Экологический консалтинг

2-04-2018, 21:30 Это интересно
Экологический консалтинг

Экологический консалтинг - это комплекс работ, связанных с экологической поддержкой деятельности строительных и проектных организаций, предприятий всех отраслей, администраций муниципальных и региональных организаций, охватывающие, в основном, ресурсосберегающие проекты, в том числе и - по снижению степени загрязнение окружающей среды предприятиями.

 

Оценка состояния окружающей среды является значимым этапом после предварительных стратегических оценок. Благодаря этому можно правильно связать идею и конкретные шаги для удачного стратегического развития предприятия, причём не только в сфере охраны атмосферы.

Например, на сайте http://www.ecoprofi.ruможно заказать экологический консалтинг.

Оценка состояния окружающей среды в рамках стратегического анализа состоит из следующих этапов:

  • Оценка начального состояния природоохранной деятельности предприятия.
  • Определение приоритетных экологических проблем (в том числе, в отношении соблюдения законодательства) и наиболее важных экологических нюансов.

Экологические цели должны отвечать общей стратегии развития компании. В ходе экологического анализа можно определить и оценить следующие:

  • Возможно ли потенциально проблематичное производство в краткосрочной перспективе по экологическим проблемам.
  • Историческое загрязнение местности, которое позволит выявить степень открытости данной информации третьей стороне, определить материальные риски, возникающие ввиду правовой неопределенности в отношении ответственности за загрязнение, произошедшие ранее.
  • Необходимость создания (в соответствии со стратегией развития предприятия) на предприятии бизнес-процесса для оценки значительных юридически закрепленных экологических рисков для инвестирования (приобретении производственных объектов, площадок и прочих)
  • Текущие положительные / отрицательные экологические тенденции, которые могут повлиять на капитализацию организаци.
  • Правильность расчета экологических платежей и адекватность их значений для использования природных ресурсов в той или иной ситуации, динамика их изменений.
  • Общий размер потенциального риска от экологических нарушений в настоящий момент.