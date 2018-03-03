Каковы на самом деле причины глобального потепления

О проблеме, подобной глобальному потеплению, стали говорить еще в середине прошлого столетия. И на сегодняшний день данный вопрос является поводом для огромного количества дискуссий, тематики международных симпозиумов и сюжетов документальных лент. Даже человек, далекий от экологических дисциплин, имеет преставление о глобальном потеплении. Ведь все замечают увеличение средней температуры климата за последнее столетие.

Но опасно ли данное явление, как оно представлено учеными и СМИ? Когда это начнется? Какие изменения произойдут с нашей планетой от потепления климата? Чего самого плохого мы можем ожидать? Может ли мировое сообщество устранить причины глобального потепления?

Эти явления привело к значительному уменьшению снежного покрова, таянию и отходу ледников в Антарктиде, Гренландии и высокогорных вершинах. Следствием этого было повышение уровня мирового океана приблизительно на десять сантиметров. Всё это указывает на то, что глобальное потепление действительно является экологической проблемой.

Оно напрямую связано с парниковым эффектом, сущность которого в повышении температуры нижних слоев атмосферы в отношении теплового излучения Земли. Это явление образуется, из-за водяного пара, двуокиси углерода, метана и прочих газов, поглощающих и замедляющих солнечную энергию, что приводит к нагреву поверхности Земли.

Однако сам парниковый эффект вовсе не так опасен, как может показаться - без него средняя температура нашей планеты будет восемь градусов ниже нуля - это немало актуально ля жителей северных регионов. Смысл заключается в том, что активность человека за последние несколько десятилетий привела к существенному повышению концентрации парниковых газов и, соответственно, к увеличению температуры климата.

Имеются и некоторые иные гипотезы, объясняющие причины глобального потепления. Спутниковые показания подтверждают, что увеличение температуры климата обусловлено увеличением солнечной активности, что не свойственно для предыдущих лет. Основные факты показывают, что причины глобального потепления лежат именно в человеческой активности, а не солнца.