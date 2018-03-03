Качественные товары от Evyap

Продукция DURU - товары, которым доверяют миллионы. Она представляет собой не просто средства для гигиены, а уникальные по своему составу гели, крема и мыло от известной компании Evyap.

Торговая марка DURU на протяжении многих лет радует своих покупателей все новыми товарами и каждый из них способен принести массу удовольствия. Если вы тот, кто ценит высокое качество своих покупок, то продукция DURU - это лучшее решение. Большой ассортимент поможет выбрать подходящие именно вам средства, приобрести то, что позволит вам чувствовать себя великолепно каждый день.

Разнообразие средств не может не радовать!

Каталог компании дополняется постоянно, а потому становится возможным купить те только полюбившиеся средства, но и новые, еще непривычные гели и крема. Выбрав для себя товары DURU, вы сможете забыть о многих проблемах навсегда!

Мыло DURU удовольствие на каждый день

Данная категория включает немало типов продукции с различными запахами и, соответственно, с различным составом. Но каждое мыло DURU - это всегда полезные для кожи рук средства.

Для романтичных людей компания представляет приятные ягодные ароматы, для творческих - уникальное мыло из линейки Nature's Treasures. Товары их серии FRESH SENSATIONS способны порадовать изобилием ароматов природы (горная свежесть, океанский бриз, цветочное облако) практичных и прагматичных людей. В ассортименте представлена и коллекция SOFT SENSATIONS, в которую включены семь различных видов мыла, которые не способны оставит равнодушными тех, кто любит сильные ароматы.

Гели для душа

Компания Evyap представляет и такую продукцию своим покупателям. Каждый из гелей способен радовать и дарить особое наслаждения. Продукция состоит из натуральных компонентов, а потому ваше тело будет всегда увлажненным. Приятные же ароматы, которых свыше 20 помогут подобрать тот, который будет дарить вам отличное настроение на каждый день.

Увлажняющие кремы для рук помогут сохранить идеальное состояние кожи

Три различных вида продукции имеют свой уникальный эффект:

крем-флюид с экстрактом оливкого масла идеально подходит для зимы, он восстанавливает кожу и увлажняет ее;

средство с инжиром и грейпфрутом имеет восстанавливающее воздействие;

гранат и красный виноград, которые входят в состав крема, возвращают молодость кожи.

Изучить подробно особенности высококачественных средств вы сможете на сайте - durusoap.ru, где представлена вся информация о выпускаемых товарах.