Регистрация оффшорной компании "под ключ"

Оффшорная зона является территорией государства, на которой действуют специальные налоговые условия для зарубежных компаний (например, вообще не может быть налогов).





Оффшор обычно открывается, чтобы представить свою деятельность на международный уровень, поэтому он необходим тем, кто специализируется на онлайн-продаже товаров и услуг, фрахте, брокерской деятельности, оптовой торговле.

в материальной оптимизации своей еятельности;

информационная безопасность;

при проверке фирмы;

выход на международный уровень.

Основные преимущества оффшорных компаний включают следующие:

Облегчение представления компании на международный уровень (в мире многие страны, некоторые из которых не находятся в особенно хороших отношениях друг с другом, что может препятствовать развитию бизнеса - для этой цели компания должна быть зарегистрирована в дружественной юрисдикции, чтобы развитие бизнеса было проще).

Облегчение представления компании на международный уровень (в мире многие страны, некоторые из которых не находятся в особенно хороших отношениях друг с другом, что может препятствовать развитию бизнеса - для этой цели компания должна быть зарегистрирована в дружественной юрисдикции, чтобы развитие бизнеса было проще). Оптимизация налогообложения (в некоторых юрисдикциях существует возможность льготного налогообложения для того или иного вида деятельности или соблюдения конкретных правил).

В соответствии с законодательством РФ юридические лица других стран имеют право, вместе с нашими соотечественниками, осуществлять бизнес - применять оффшор совершенно законно. Помимо этого, количество и объем транзакций с этими компаниями постоянно растут.





Кроме того, деятельность оффшорных фирм регулирует международное право, поэтому в ситуациях, не соответствующих международному праву, даже тем, которые соответствуют Налоговому кодексу РФ, применяются международные стандарты.





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После регистрации вы будете защищать активы своей фирмы и оптимизировать налогообложение. Помимо того, у вас будет доступ к международным рынкам. Если международные финансовые транзакции вас интересуют, то целесообразно подумать об открытии оффшорной компании.