Что такое магия?

БЧто представляет собой магия? Если раньше магия была запрещена, то сейчас литературу по ней можно найти на каждом шагу. В мире происходит столько необъяснимых вещей, которые не может растолковать современная наука.

БМагия это раздел оккультизма. Мистики считают ее наукой. Суть которой заключается в познании невидимого мира при помощи видимого, опираясь на такой метод как аналогия.

БПреодолев этот шаг, нужно научиться контролировать импульсивную составляющую тела при помощи воли. Выполнив эти действия человек может научиться использовать магию.

БМагия - это развитая способность человека, привносить изменения в мир, используя только свою волю. Это определение наиболее полно. К такому выводу пришли Папюс, Алистер Кроули, граф Калиостро и многие другие оккультисты.

БМагия делится на три вида: белую, черную и серую.

ББелая использует в своих обрядах ангелов, архангелов, различные имена бога. Она не приносит вреда, а служит оказанием помощи человеку в трудную минуту. Черная магия наоборот. Ее символизирует дьявол. В связи с этим, здесь упоминаются различные нечисти: вампиры, вурдалаки, Люцифер, Астарот. То есть все что связано с теми, кто противится Богу.Есть еще и серая магия. Она не относится ни к первой ни ко второй. Ее нельзя осуждать и запрещено хвалить. К этой области можно отнести магию любви.

БВ газетах часто можно увидеть объявление возвращаем любовь мужа, такие сообщения пишут серые колдуны. Иногда такую деятельность практикуют и черные маги. Белая скептически относится к любовной ворожбе, так как по ее понятию, любовь - божественный дар, не подвластный никакому воздействию.Важно знать что магия является способом воздействия как на физическом уровне, так и на психическом. Вторым аспектом сейчас занимается нелинейная психология. Первый же еще до сих пор не изучен, поэтому работа в этой области имеет все свои преимущества для развития.

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