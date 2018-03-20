Какое время года для обуви самое трудное?

Обувь, как человек. У нее тоже может быть плохое настроение. А оно, как известно, зависит от погоды. Самое трудное для людей время, это ранняя весна или поздняя осень. Вот и для обуви демисезон испытание не из легких. Чтобы она прослужила дольше и не подводила в самые неподходящие моменты, за ней нужно ухаживать.

Военная обувь не является исключением. Хотя она и выдерживает огромные нагрузки, но уход любит. А как правильно за ней ухаживать, хорошо знают в военторге ″Милитарка″. Ведь здесь выбор военной обуви очень впечатляющий. И в зависимости от материала, из которого она изготовлена, существуют свои маленькие хитрости и приемы правильного за ней ухода.

Практически любая военная обувь, особенно подошвы, хорошо переносит воздействие агрессивных сред. Но если ее все время подвергать воздействию каменной соли, которой на наших улицах и весной, после зимы, и осенью, после первых заморозков, хватает, то тут уж больше двух сезонов усиленной эксплуатации она может и не выдержать.

Еще один враг − городская грязь. Это не та ″чистая″ субстанция, которой в природе, как ее самой. В городе там и соль, и отходы бытовой химии, и тяжелые металлы от выхлопов автомашин, масла и бензин. Не менее опасна и вода. Ведь в ней, как и в городской грязи намешано всякого. А вот проникает она в любую дырочку, начиная разрушать обувь изнутри.

Поэтому, вернувшись домой, любую обувь необходимо очистить от грязи. Замшевую и нубуковую надо сначала высушить. Затем специальной щеткой удалить высохшую грязь. Тереть мокрую замшу щеткой − только нанести ей вред. А в слякотную погоду замшевую обувь вообще лучше не носить. Кожу лучше сразу протереть влажной тряпочкой, а потом дать ей высохнуть. Любая обработка, независимо от материала, производится только после высыхания.

Если замша сильно загрязнена, ее ворс можно очистить с помощью специального спрея. Его наносят на поверхность, а потом чистят щеточкой. Со светлой замшей или нубуком нужно быть особо осторожным. Если слишком много грязи, она в любом случае оставит разводы. Поэтому светлые замшу и нубук необходимо почаще обрабатывать для профилактики спреями, которые приподнимают ворсу и делают ее скользкой для грязи.

Сушить любой вид обуви лучше всего с помощью специальных электрических сушилок. Смятая газета, оставленная на несколько дней, может запросто пересушить кожу. А батарея отопления вообще неподходящее для сушки место.

Натуральная кожа, из которой часто изготавливают военную обувь, любит, когда ее смягчают. Тогда со временем она не станет быстро трескаться сзади возле щиколотки или в месте сгиба стопы. Поэтому не мешает иногда ее обрабатывать теплым касторовым маслом.

Выбирая крем для ухода, надо обращать внимание на его состав. Оптимальный вариант − наличие процентов 30 воска. И кожу смягчает, и для воды препятствие неодолимое. Там же должны присутствовать и специальные растворители, которые нейтрализуют вредные для кожи вещества, проникающие в ее массу. А вот силикона должно быть минимум. Хотя он и придает идеальный блеск, но заставляет кожу дубеть, так как забивает поры.