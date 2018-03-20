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Установка солнечных батарей для частного дома
Солнечные источники электроэнергии позволяют домохозяйствам экономить на энергопотреблении от общей сети. С их помощью обеспечивают автономное или резервное электроснабжение. Благодаря действующему в Украине «зеленому» тарифу излишки солнечного электричества можно выгодно продавать местным энергопоставщикам.
Альтернативная энергетика для частного дома: 5 причин купить панели
Солнечные панели (батареи, фотомодули) – устройства, преобразующие излучение солнца в электричество. Являются неотъемлемой частью фотоэлектрических систем: автономных, сетевых, гибридных. В большинстве случаев представляют собой панель из объединенных кремниевых фотоэлементов, защищенную закаленным антибликовым стеклом и помещенную в алюминиевую раму.
Достоинства современных фотомодулей:
- компактность и малый вес, позволяющие размещать устройства на кровле, рационально использовать ограниченную площадь;
- высокий КПД – эффективность преобразования большинства поликристаллических моделей составляет 16–18%;
- быстрая окупаемость (вместе с другим оборудованием станции – 5–8 лет) и длительный срок службы (от 25–30 лет);
- бесшумность в работе (в отличие от ветрогенераторов), минимальный уход;
- адаптированность к неблагоприятным погодным условиям (дождю, граду, сильным порывам ветра, снеговым нагрузкам).
Солнечные панели как элемент домашней фотоэлектростанции
Для размещения фотомодулей подходят как крыши домов (хозяйственных построек), так и наземные системы креплений. При установке панелей на плоской кровле используют угловые опоры. С их помощью устройствам придают необходимое для лучшей генерации наклонное положение. Наземные металлоконструкции под батареи могут быть одно-, двух- и трехопорными, стационарными и подвижными (трекеры). Установка солнечных батарей в Украине https://eco-tech.com.ua не имеет жесткой регламентации, но от качества монтажа напрямую зависит производительность всей системы.
Наряду с панелями важной составляющей любой станции является инвертор. Устройство мониторит и оптимизирует работу фотоэлектрической системы, преобразует сгенерированную фотомодулями электроэнергию в переменный (пригодный для бытовых приборов) ток. Дополнительным элементом автономных станций являются аккумуляторные батареи. В них накапливаются излишки сгенерированной энергии, которые затем при недостаточной инсоляции идут на нужды потребителя.