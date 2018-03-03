Уход за яблоней и грушевыми деревьями

Для опытного жителя дачи весенняя работа в саду начинается с первого поступления тепла. Особая забота требуется для таких деревьев, как яблоня и груша. В течение этого срока следует выполнить наиболее важные действия, включающие: вылечить стволы от повреждений, отбелить их, провести лечение против вредителей и возможных заболеваний, обрезать и исправить растение для вакцинации. Весенняя забота о яблоках и грушах проста, главное - не забывайте ничего и следуйте установленным рекомендациям.

Все опытные дачники, садовники прекрасно знают о надобности такой процедуры, как топтание. Что оно включает? Дело в том, что по окончании длительной зимы многие грызуны страдают от авитаминоза, и поэтому они находят все необходимые полезные вещества в молодых корнях дерева. Пробивая яблоко и груши, грызуны кусают кору, нанося невозвратимый урон кольцу коры. Чтобы не допустить этих неприятностей, целесообразно отаптывать деревья, убирать с них снежный покров. Когда высота снега доходит до ветвей небольшого дерева - это становится реальной угрозой для рассады. Сочные и молодые ветви привлекают грызунов, что существенно угрожает будущему урожаю. Подробнее об этом можно ознакомиться на специализированном ресурсе Сельхозпортал.

Обязательный уход за яблоней и грушевыми деревьями включает следующее: