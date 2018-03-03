- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Уход за яблоней и грушевыми деревьями
Для опытного жителя дачи весенняя работа в саду начинается с первого поступления тепла. Особая забота требуется для таких деревьев, как яблоня и груша. В течение этого срока следует выполнить наиболее важные действия, включающие: вылечить стволы от повреждений, отбелить их, провести лечение против вредителей и возможных заболеваний, обрезать и исправить растение для вакцинации. Весенняя забота о яблоках и грушах проста, главное - не забывайте ничего и следуйте установленным рекомендациям.
Все опытные дачники, садовники прекрасно знают о надобности такой процедуры, как топтание. Что оно включает? Дело в том, что по окончании длительной зимы многие грызуны страдают от авитаминоза, и поэтому они находят все необходимые полезные вещества в молодых корнях дерева. Пробивая яблоко и груши, грызуны кусают кору, нанося невозвратимый урон кольцу коры. Чтобы не допустить этих неприятностей, целесообразно отаптывать деревья, убирать с них снежный покров. Когда высота снега доходит до ветвей небольшого дерева - это становится реальной угрозой для рассады. Сочные и молодые ветви привлекают грызунов, что существенно угрожает будущему урожаю. Подробнее об этом можно ознакомиться на специализированном ресурсе Сельхозпортал.
Обязательный уход за яблоней и грушевыми деревьями включает следующее:
- С наступлением весны, после того, как снег падает, сначала проверяется ствол дерева. Если вы заметите следы грызунов, повреждение коры, коричневые пятна на стволе и прочее - не откладывайте уход на потом. Здесь вам нужно покрыть все срезы садовым варом.
- В начале марта садовник начинает лечение деревьев с побелки. Лучшие из них - садовая краска на акриловой основе. Она сохранится, даже во время обильных осадков.
- Обрезка деревьев. Дерево активно растет и образует красивую крону, которой требуется обрезка. Процедура может быть выполнена в начале марта или даже ещё раньше, если погода приемлемая. Главное - догнать стабильную теплую погоду,поскольку в противном случае дерево проснется, и эти раны могут неблагоприятно повлиять на состояние растения. Вы можете применять секатор для обрезки.