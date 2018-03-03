Окрашивание волос по технологии Омбре

В последние годы многие стильные дамы предпочитают технологию омбре для своих волос. Это неудивительно, учитывая преимущества данной процедуры, которые включают - возможность минимального воздействия на волосяные стержни и сохранение натурального оттенка корней, что означает отсутствие раздражения кожи головы и повреждения фолликула, а также редкую коррекцию цвета. Помимо этого, вам понравятся еще и следующие факторы:

Oмбре всегда впечатляет. Всегда. С любым цветом, в различных методах - такой прической не существует, когда не рекомендуется использовать эту технологию;

Этот метод имеет способность зрительно вытягивать лицо. В связи с этим, рекомендуется дамам с неидеальной формой скул и подбородка.

Хотите переключиться с одного оттенка на другой - обратитесь к стилисту ля этой процедуры. Однако нередко кардинальное изменение оттенка остается нереальным желанием, поскольку у женщины есть стремление к экспериментированию модных тенденций с использованием технологий окрашивания и мелирования.

В первую очередь стоит отметить, что крашение омбре не является методом мелирования. Это абсолютное изменение цвета, и поэтому оно требует интенсивности и не отличается сильным эффектом. Отсюда следует, что ненадо отказываться от использования технологии. Многие краски, которые предлагаются в продаже справляются с окраской любого типа волос без использования аммиака и перекиси водорода.

Oмбре - это праздник воображения. Прическа может быть похожа на хвост павлина в соответствии с используемыми цветами или может тянуться к натуральным оттенкам. Переход всегда различим визуально. Современные стилисты, желая расширить вариационные ряды, применяют два-три перехода, объединяя их с совершенно противоположными позициями цветовой схемы.

Этот метод подходит для волос любого цвета. И только седые волосы не смогут гармонично вписаться в общий фон - нужно закрасить их.

Немалый спрос в салонах красоты - серое омбре на черных волосах. Выглядит экстравагантно и оригинально, особенно на молодых моделях, , создает видимость седых волос. Но на более взрослых представительницах прекрасной половины они смотрятся несколько неуместно.