Оформление визовых документов

Если у вас планируется частное посещение какой-нибудь страны шенгенского содружества, вы должны в посольстве предоставить приглашение, юридически выданное от частного лица (первоначальная заявка), в котором хранятся личные данные обоих лиц, время и цель поездки на территорию европейской страны и адрес проживания там. Кроме того, должны быть представлены фотокопии или оригиналы документов, подтверждающие отношения, копию паспорта приглашающего.

Если планируется совместная поездка родственников, то надо будет предъявить документы, подтверждающие наличие родства. Сотрудники посольства вправе запрашивать и иные уточняющие документы, приглашать заявителя для индивидуального собеседования. Стоит отметить, что сотрудники посольства звонят туристам по телефону, указанному в заполненном опроснике. Если информация считается ложной, в визе могут отказать.

Если вы планируете поездку с детьми, вам следует показать сотруднику по визе полный перечень документов, нотариально заверенную копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего.

Для детей, выезжающих с одним из родителей (или с третьим лицом), вам надо будет предоставить копию паспорта (первая страница), доверенность на вывоз несовершеннолетнего, выданную в нотариусной конторе. В документе вы должны предоставить следующую информацию:

данные паспорта, о регистрации оставшегося родителя (или обоих);

паспортные данные сопровождающего лица, его адрес при регистрации;

принимающая страна;

период, в течение которого будет выполняться поездка.

Стоит сказать, что доверенность должна быть полностью заполнена на русском языке. Если доверенность от другого родителя не предоставляется, то надо будет добавить копию документа, изъясняющего причину этого факта (свидетельства о разводе, о смерти или документ матери-одиночки).

Если ребенок заносится в паспорт родителя, тогда консульский персонал вставляет в документ индивидуальную визовую наклейку. Если ребенку уже исполнилось четырнадцать лет, для него выдается индивидуальный паспорт.

На сайте mfcvisa.ruможно обратиться в специализированную компанию, которая сможет помочь с оформлением визовых документов.