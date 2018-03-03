Где купить солнечные батареи

Если вас интересуют передовые технологии обогрева дома, пришло время познакомиться с одним из значительных достижений - солнечными батареями. О том, что, энергия солнца - неисчерпаемый источник - знают все. Так почему бы не использовать его навсегда.

Обогрев частного дома - не дорогое удовольствие. Те потребители, которые применяют электричество для обогрева дома, должны платить большие суммы. Но вы можете переключиться на альтернативный нагрев и обогревать свой дом солнечной батареей.

Аккумулятор, функционирующий на солнечной энергии - это устройство, которое заряжается световой энергией. С

Панели солнечных батарей для обогрева дома предоставляют следующие очевидные преимущества:

Вы можете жить в теплом, уютном микроклимате, как можно дольше.

Возможность саморегулирования температуры в помещении.

Вы не будете зависеть от коммунальных служб, поскольку вам не придется оплачивать счета за центральное отопление.

Возможность иметь собственный запас солнечной энергии, который может использоваться для обогрева и прочих бытовых нужд.

Солнечные батареи имеют большой срок службы, и в связи с этим, у вас не будут проблемы с обслуживанием и ремонтом данных устройств.

Солнечные панели могут функционировать в различных климатических условиях, они не боятся ветра, погодных осадков.

Среди недостатков солнечных панелей для обогрева загородных домов можно отметить следующие:

В зимнее время они могут эффективно функционировать лишь в светлое время суток - разумеется, когда солнце светит.

Конструкции батарей трудно изготовить.

Стоят довольно дорого.

Эффективность - невысокая.

Прежде чем, купить солнечные батареи, вы сразу должны учитывать регион, в котором вы живете. Если количество солнечных дней не столь большое, применение данных устройств может быть не столь эффективной, как для потребителей, живущих ближе к экватору.

Чтобы нагреть небольшой дом, вам нужны батареи, площадью до 20 квадратных метров, при условии, что один квадратный метр предоставляет 120 ватт энергии. Таким образом, семья из трех или четырех человек должна установить пять или более элементов.