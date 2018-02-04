Разновидности мониторов для ПК – как выбрать?

Если вы задумались о покупке качественного монитора для ПК, то наверняка решаете вопрос, какую модель выбрать. Вариаций существуют много. Все модели отличаются друг от друга по размеру, типу матрицы, дизайну и т.д. Без монитора невозможно организовать работу на компьютере, он является неотъемлемым его элементом. Если по каким-то параметрам экран вас будет не устраивать, то вы не сможете подучить удовольствие от работы и будете испытывать массу дискомфорта. Для того чтобы избавить себя от такой неприятности, подходите к выбору монитора максимально профессионально. Такая составляющая компьютерного аппарата приобретается на длительный период. Современные модели являются качественными и достаточно долговечными. Мировые компании постоянно модернизируют экраны, заботясь о пользователях. Выбор игровых и рабочих мониторов является невероятно широким. Даже самый взыскательный клиент сможет выбрать необходимый вариант – новый или б/у монитор в интернет-магазине <!-- td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;} --> https://pc.com.ua/monitors.

Основные виды мониторов

В зависимости от технологических особенностей конструкции, сегодня можно приобрести следующие варианты экранов:

ЭЛТ. Следует отметить, что данный тип монитора достаточно устарел. В его основе находится специальная трубка.

ЖК мониторы. Модели жидкокристаллического типа могут похвастаться высоким качеством цветовой передачи.

Плазменные. Пользуются повышенным спросом, помогают получить картинку высокой четкости.

Проекционные. Видеопроектор может быть монтирован в корпусе или в отдельном месте.

Ретинальные экраны. Данные модели сегодня являются наиболее инновационными.

Рекомендации по выбору модели

Самыми востребованными сегодня являются жидкокристаллические модели. Это универсальное решение, которое может быть использовано для решения широкого перечня задач. Какой бы монитор вы не выбрали, отдавайте предпочтение надежным и проверенным производителям. Если это поддержанная модель, то внимательно проведите осмотр устройства на брак и повреждения. Подбор размер осуществляйте, исходя из целей гаджета. Не покупайте слишком большие экраны без надобности.

Отправляясь в магазин, лучше возьмите с собой человека, который неплохо разбирается в данном вопросе. Попросите у продавца документы на модель, чтобы убедиться в соотношении цена-качество.