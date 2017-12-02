Успехи на участке

Хочу вам рассказать о своей большой любви к помидорам. Разделяет мое увлечение вся моя семья. Ведь томат – особенный овощ. Он не терпит к себе легкомысленного отношения. Ваше к нему внимание и трудолюбие щедро вознаградятся богатым урожаем. Мне в томатах нравится обилие сортов, размеров и всевозможных расцветок.

Как я радуюсь, когда начинают созревать первые плоды. Какие красивые розовые плоды: Воловье сердце, Розовый фламинго, Кардинал.

А как искрятся на солнышке желтоплодные: Еллоу Стафер, Золотой самородок. Совершенно уникальный сорт — Розово-желтый грейпфрут. И, конечно же, радуют красные плоды: Американский ребристый, Русский размер, Гулливер и многие другие. А в прошлом году мою коллекцию пополнили оранжевые томаты: Оранжевый гигант и Апельсин.

В моей коллекции основная часть — высокорослые томаты. И чтобы они правильно выросли, необходимо их подвязывать, пасынковать и подкармливать. Выращиваю я их на шпалерах уже не первый год. Кусты помидоров на них хорошо прогреваются солнышком, листья не соприкасаются с землей, соответственно снижается риск заболевания томатов фитофторозом.

Как только я высаживаю рассаду в грунт, стараюсь замульчировать почву вокруг скошенной травой. По мере того как трава подсыхает, я подкладываю новую порцию. В этом приеме много положительных моментов. После полива земля не так быстро высыхает, корни моих томатов не перегреваются под палящими лучами солнца. Летом у нас очень жарко и температура доходит до 50°C. И без мульчи просто не обойтись. Под слоем такой мульчи заводятся червяки, которые рыхлят почву, и корешки томатов получают кислород. Так же мульча из травы избавляет вас от необходимости постоянно рыхлить междурядья, это за вас делают червяки. Меньше растут сорняки. Поэтому всем советую делать мульчирование – вы останетесь довольны. А если мне нужны какой то определенный вид удобрения то я пользуюсь услугами сайта goodgrunt.ru, где представлен большой каталог продукции.

Чтобы мои томаты не болели, для профилактики использую древесную золу и молочную сыворотку. На 10 л воды беру полведра золы и развожу, настаиваю двое суток. В такой настой доливаю воды, чтобы получилось 30 л и добавляю стружку хозяйственного мыла – 100 г и тщательно перемешиваю. Хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания.

На второй раствор беру 2 л сыворотки, один стакан сахара и 10 л воды. Такие обработки провожу два раза в неделю. Результат налицо – пораженных кустов у меня практически не бывает. Если вдруг замечаю на кустах листья с болезнью – удаляю немедленно и уничтожаю. Обязательно для моих любимцев провожу подкормки. Делаю из куриного помета и свежего коровяка. Куринный помет в пропорции 1 к 2 заливаю водой и настаиваю до 5 дней. Литр готового раствора разбавляю в 20 л воды. Коровяк разводится 1 к 10.

Помидоры отблагодарят вас прекрасными плодами за такую заботу.