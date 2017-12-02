3D–ручка - отличный подарок ребенку

В настоящее время магазины игрушек предлагают широкий выбор разных подарков, однако подарок с пользой выбрать не так уж и просто. Согласитесь, наступает время, когда родители уже не хотят дарить своему ребенку просто еще одну игрушку. Хочется подарить что-то полезное.

И как раз таким полезным подарком является пока еще достаточно новое и непривычное устройство – 3D ручка . Давайте разберемся что же это такое. По сути это ручной 3D принтер. В качестве материала для печати в таких устройствах используется либо PLA, либо ABS пластик.

Сама 3D ручка по форме напоминает собственно говоря ручку. Питается она как правило от сетевого блока питания. Есть так же модели на аккумуляторах, это с одной стороны удобнее, но время их работы не очень велико и в самый неподходящий момент может потребоваться подзарядка. В торцевой части имеется отверстие для PLA/ABS нити. Внутри самой ручки имеется узел подачи, нагреватель и управляющая электроника.

После включения в сеть, нужно выбрать тип пластика, PLA либо ABS. У продвинутых моделей имеется жидкокристаллический экран, на котором отображается вид выбранного пластика. Так же такой экран показывает температуру. В зависимости от выбранного типа PLA/ABS устройство будет разогреваться до нужной температуры. Температура плавления ABS порядка 200 градусов. Температура плавления PLA порядка 170 градусов. При этом корпус ручки не нагревается и ею можно пользоваться, не опасаясь обжечься.

После того как ручка нагреется до нужной температуры в нее нужно вставить PLA или ABS нить и нажать кнопку подачи. Механизм подачи будет затягивать нить, далее он будет плавится внутри корпуса и выдавливаться через носик с маленьким отверстием. То есть можно рисовать жидким пластиком. После того как разогретый пластик выходит из носика он очень быстро остывает. Буквально через секунду его уже можно приминать пальцем. То есть обжечься им маловероятно. Однако пластик все же горячий и выдавливать его себе на пальцы все же не стоит.

Скорость подачи регулируется. Если нужно залить большую площадь, то скорость можно увеличить, если нужно нарисовать какие-то мелкие детали, скорость можно уменьшить. Так же имеется кнопка реверса пластиковой нити. Поскольку пластик разноцветный, то можно делать разноцветные 3D поделки. Закончив рисовать детали одного цвета, нужно нажать на кнопку реверса и удалить нить из ручки. После чего можно вставить пластик другого цвета и рисовать уже другие детали.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок и получил удовольствие и развил в себе новые творческие навыки то 3D ручка будет самым подходящим подарком.

Пластик для 3D ручки , как и саму ручку, можно купить в магазине AdisPrint.ru При покупке следует обратить внимание на диаметр нити, для ручек нужен пластик диаметром 1.75 мм.