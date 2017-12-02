Доставка с Amazon в Украину

В Украине «Amazon» не пользуется популярностью: не все знают об этом, а кому-то просто непонятен английский интерфейс, некоторые не понимают международной доставки и не рискуют заказать что-либо. Однако, это прекрасный способ сэкономить деньги.

Зачем покупать в этом виртуальном торговом центре? Здесь предоставляются следующие преимущества:

Безопасность. «Amazon» защищает клиентов от мошенничества - многие проблемы решаются путем возврата денег.

Обширный ассортимент. На «Amazon» представлено огромное многообразие товаров - в одной посылке вам отправят и планшет, набор инструментов и кофточку, кошелек.

Текущие обзоры. Потенциальные покупатели оставляют отзыв о купленных товарах - с ними легче определиться, при покупке.

Приемлемые расценки. «Amazon» предлагает цены гораздо ниже, чем в других магазинах.

Здесь можно приобрести то, что не продается в Украине.

Если желаемый товар не отправляется в Украину или скидка для него предоставляется лишь для клиентов из США - заказывайте доставку через посредника. К ним относятся специализированные компании, которые зарабатывают деньги от отправки товаров из США в Украину. У них имеется в штатах склад, для которого вы оформляете доставку «Amazon». А данный виртуальный торговый центр приносит вашу покупку на склад посредника, который в свою очередь переупаковывает посылку и отправляет ее вам.

Заказывать через посредника можно только посредством регистрации на их официальном сайте. Мы рекомендуем Украине сделать это через сайт https://easyxpress.com.ua/content/amazon.

В дополнение к отправке, посредники также проверяют товары, объединяют несколько посылок в одну и прочие. Изучите услуги посредников и используйте их для снижения стоимости посылки.

Посредники гарантируют посылки, но условия страхования зависят от метода доставки. Вы можете застраховать посылку лишь от не прибытия, от кражи и повреждения. Страхование гарантирует полную безопасность вашего заказа, и в связи с этим обязательно проверьте условия перед отправкой.

Но не забывайте, что посредники не являются «Amazon». А это значит, что если что-то будет не так -это займет много времени, чтобы разобраться.