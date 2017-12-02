УЗИ щитовидной железы в Лобне

Крайне важно держать под контролем состояние щитовидной железы. И на самом деле, для чего нужна щитовидная железа, и имеет ли смысл делать это один раз в год, как рекомендуют врачи?

Щитовидная железа контролирует состояние здоровья человека, реагирует на недостаток йода в организме и оповещает о том, что настало время принять меры. Желательно купить йодированную соль, выпить минеральную воду, богатую ее содержимым или купите йодомарин в аптеке.

Наличие йода в организме улучшает самочувствие, снимает усталость, дает возможность чувствовать себя лучше даже в тех регионах, где жители не потребляют морепродукты. Йод помогает избежать патологии при рождении ребенка, уменьшает количество выкидышей и помогает плоду нормально развиваться.

По какому ещё случаю щитовидная железа может беспокоить человека?

на генетическом уровне существует предрасположенность;

человек живет в регионах с плохой экологией;

в организм попали токсичные вещества;

частые рентгеновские лучи или лучевая терапия приводят к изменениям в теле.

Некоторые люди интересуются, как осуществляется УЗИ щитовидки, и как надо быть подготовленным к этому.

Особая подготовка к исследованию не требуется, врач просит вас принести полотенце, которое надо положить под голову.

Специалист применяет гель для осмотра и переносит его с помощью устройства. Никаких неприятных ощущений в то же время не испытывают.

Если раньше уже делали снимки, и осмотр щитовидки уже выполнен, специалист может сравнить их и сказать, есть ли какие-нибудь изменения.

Никаких противопоказаний к УЗИ нет - каждый человек, независимо от пола и возраста, может пройти обследование. Но обязательно нужно приходить натощак для тех, у кого есть рвотный рефлекс.

Среди других видов ультрасонографии, для щитовидки цена относительно низкая.

Как превентивная мера, УЗИ проводится раз в пять лет, а после пятидесяти лет может быть чаще - раз в два года.

Если врач направляет на УЗИ, то не откладывайте и не задерживайте, чтобы не привело к ухудшениям.

Но с заболеваниями, связанными с щитовидной железой, необходимо посещение врача один раз в год, а также прохождение обследования.

Вот здесь можно подробнее ознакомиться с УЗИ щитовидки в Лобне.