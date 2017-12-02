Какой интерьер квартир сейчас в моде

Некоторые принципы оформления интерьеров отходят в прошлое и становятся неактуальными. С трендами модных дизайнов для жилья вас познакомят специалисты NewDesign.

Какой интерьер квартир сейчас в моде?

Главным предназначением квартиры является обеспечение удобства и безопасности ее хозяев. К модным трендам уже не относится сочетание искусственных фактур и пафосной пышности, на передний план выходит комфорт, простота, умеренная роскошь. Давайте разберемся, какой интерьер сейчас будет смотреться в квартире интересно и оригинально.

Особенности современного дизайна квартир

Помимо квартир со стандартными жилыми зонами, распространение получают и студии. Главный принцип их организации пространства – это много воздуха и мало мебели. В качестве зонирующих элементов используются перегородки из стекла. Что касается цветового дизайна, то можно смело использовать все оттенки синего и голубого, а также изумрудные, серые и розовые тона. На сайте Newdesign вы сможете взглянуть, как оформлены интерьеры в этих и других цветах.

Секреты модного дизайна жилья

Кухня

Оформляя кухонный интерьер, используйте сложный дизайн, который включает современные материалы и монохромные оттенки. Минимальное количество эргономической мебели, оригинальные стилистические приемы, не тусклая цветовая гамма – вот основные векторы дизайна кухни.

До сих пор актуальным является ретро-стиль с винтажными декоративными элементами, цветной посудой, стильным орнаментом. Также активно применяется хай-тек, которому свойственно наличие четких прямых линий и практически отсутствие декора. Если вы хотите посмотреть примеры проектов, перейдите по ссылке http://newdesign.com.ua/dizajn-proekty-kvartiry/.

Гостиная

Минимализм стал основополагающим принципом дизайна для гостиных. Такой стиль, который характеризуется сдержанностью, выглядит элегантно и свежо. Для того, чтобы удачно наполнить комнату, потребуется простая мебель: небольшой стол, картины, мягкие стулья. Перегружать пространство не стоит. Для гостиных выигрышными цветами станет лимонный, молочный, бежевый. Они прекрасно гармонируют со светлым некрашеным деревом.

Спальня

Оформляя спальный интерьер и выбирая ее главный функциональный предмет, выберите кровать с мягким изголовьем. Такая мебель сейчас очень модная. Дорогая бархатная, вельветовая, кожаная, шелковая фактура для обивки будет очень кстати. Такая мебель добавит нотку шика в лаконичное и законченное пространство. В качестве материалов предпочтительнее использовать мрамор, оникс или их качественную имитацию. Настоящим хитом сейчас считаются вырезанные сложные принты.