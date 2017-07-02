Простой рецепт домашнего мыла с нуля

На сегодняшний день очень популярным стало мыловарение. Творческий процесс, который включает в себя терпение и фантазию. Это весьма интересное занятие, но непростое. Мыло своими руками гораздо полезнее, чем купленное в магазине. Оно намного ароматнее, а если сделать его красивой формы, то получится отличный подарок для близких и родных. Самым полезным мылом своими руками, считается мыло, которое изготовляется «с нуля» из масел и щелочи. Оно практически не портится и со временем становится только лучше. Для новичков рекомендуется приготовление домашнего мыла из основы. Но все равно свой профессиональный уровень нужно повышать, поэтому мы предлагаем вам простой рецепт мыла своими руками.

Список необходимых ингредиентов

Изготовим лимонное мыло с нуля. Оно не сложное за своей структурой и приятно пахнет. Для приготовления домашнего мыло нам понадобится:

112 грамм льда;

47 грамм щелочи;

74 грамм кокосового, по 133 грамма оливкового и пальмового масла;

по 5-10 капель жидкого желтого пигмента и лимонного ароматизатора.

Лимонное мыло не требует больших затрат времени и внимания, поэтому оно отлично подойдет для тех, кто впервые делает мыльное изделие не на основе. Рецепты мыла из основы.

Алгоритм действий варения лимонного мыла

В первую очередь подготавливаем место и инструменты для работы, открываем окно и одеваем все необходимые защитные средства, перед приготовлением мыла своими руками. Аккуратно взвешиваем нужные ингредиенты. После соединяем лед и щелочь в стакане. Немного перемешав, оставляем на некоторое время. В этот момент смешиваем все масла и на 30 секунд отправляем в микроволновку. Чтобы продолжить работу наши две емкости должны быть примерно одинаковой температуры (от 30 до 40 градусов по Цельсию). Но при этом их разница не должна быть около 10 градусов. Когда температурный баланс найден, первый раствор (с щелочью) вливаем во второй через сыто, при это медленно помешивая, чтобы не образовались воздушные пузырьки. Взбиваем нашу смесь до появления следа. На это уходит около 10 минут.

Наступает самый приятный момент, когда мылу придается цвет. Сначала добавляем жидкий пигмент. Будьте осторожны, ведь он очень концентрирован, не нужно перебарщивать. Мешаем растров палочкой. Напоследок добавляем ароматизатор, после чего снова перемешиваем. Формочку перед розливом лучше обработать спиртовым спреем для предотвращения воздушных пузырьков, и выливаем раствор. Можно постучать по стенкам, для того чтобы выпустить нежелательный воздух из мыльной смеси. Разглаживаем поверхность емкости, заворачиваем в полиэтилен и оставляем в сухой комнате до полного засыхания (24 часа). После этого разрезаем уже готовое мыло на несколько небольших кусочков, заворачиваем в бумагу или тишью и оставляем еще на неделю до полного дозревания. Простое лимонное мыло готово, вы можете наслаждаться его приятным ароматом или красиво упаковать и подарить родным. Все очень просто и эффективно.