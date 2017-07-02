Оснащаем аквариум по последнему слову техники

Обогреватель для аквариума является самым важным оборудованием для "домика для рыбок". В конце концов, многие из них являются обитателями тропических рек. Нормальная температура воды, подходящая для проживания большинства из них, составляет в среднем 26-27 градусов. Разумеется, бывают и исключения, которые не требуют нагревания аквариума. о есть и такие рыбки, которые не смогут выжить в холодной воде. Если в летнее время температура в помещении высокая, а иногда даже приходится думать об охлаждении аквариума, то зимой проблема нагрева аквариума становится актуальной.

При этом, в зимнее время температура воды в аквариуме может колебаться. Дневная комнатная температура обычно выше, чем ночная. Поэтому колебания температуры слишком сильно меняются. Аквариумные рыбы, как и другие обитатели, не переносят сильных изменений основных характеристик воды, в том числе температурных скачков. И каждый владелец аквариума думает о том, как разогревать воду в этом резервуаре. В таком случае обогреватель для аквариума просто незаменим.

Но некоторые, взглянув на термометр днем, скажут: да в аквариуме и так двадцать восемь градусов, зачем мне нагреватель? Однако, все далеко не так. Дело в том, что, в соответствии с физическим законом, теплая вода поднимается на поверхность, а над поверхностью воды есть аквариумная лампа, которая также нагревает воду. А в верхних слоях воды может быть намного выше. В таком случае рекомендуется установить термометр для аквариума рядом с дном. Безусловно, если есть мощный фильтр, который интенсивно смешивает воду в аквариуме, разница температур не будет такой большой.

Ранее в аквариумных обогревателях не было датчика температуры. Это была ещё одна актуальная проблема для владельцев данных резервуаров.Современные агрегаты имеют датчики, и когда они достигают определенной температуры, они автоматически выключаются. И если температура воды станет на два градуса ниже установленной температуры, термостат снова включится. Есть нагреватели с контролем температуры и без. Разумеется, рекомендуется выбрать обогреватель для аквариума с контролем температуры.