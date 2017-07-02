Создание анимационных рекламных роликов

Рекламный ролик - это уникальный анимированный видео продукт, который длится пару минут и включает в себя экранный текст и специально созданную анимированную видеопоследовательность. Основной целью видео является презентация продуктов и услуг, представленных в «благоприятном» свете.

Анимационные рекламные ролики пользуются большой популярностью в Казахстане среди клиентов и потребителей. И это неудивительно, потому что они дают много преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

Помогает клиенту представить свою компанию, товары и услуги оригинальным и ярким способом; Успешно выбранное звуковое сопровождение, полнота композиции и преимущественно помещенные семантические акценты создают необходимое приятное впечатление и делают продукт или услуги запоминающимися и узнаваемыми повсюду; Лучшая реклама позволяет потребителю получить полную информацию о торговой марке, товарах и услугах.

Реклама товаров может быть представлена по-разному. В основном, существует четыре вида рекламы. Но если есть желание убедить телезрителя, что он нуждается в продукте от того или иного производителя, то они получат анимационный (flash) ролик. Посредством такого короткого и захватывающего видео можно будет разрекламировать абсолютно любой продукт, потому что профессионально сделанный анимационный рекламный ролик всегда выгоден тем, что привлекает потенциальных покупателей своей выдающейся визуализацией.

Анимационное изображение сочетается с видеосъемкой или делает анимацию просто в формате 3Д или 2Д. Уже давно доказано, что анимационный ролик по сравнению со статическим изображением привлекает намного больше внимания. Вот почему анимационный клип, особенно с оригинальной мультяшной графикой, будет встречен потенциальной аудиторией с большим энтузиазмом и будет интересовать немало желающих приобрести предлагаемую продукцию.

Для этого достаточно будет заказать рекламное видео в Казахстане, а опытные специалисты быстро напишут эксклюзивные скрипты, подготовят оригинальную графическую обработку и звуковой дизайн.