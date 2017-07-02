Электросамокаты XIAOMI MIJIA ELEKTRIC SCOOTER

Интернет магазине luxwheel.ru предлагает к реализации самокат Xiaomi Mijia Electric Scooter. Модель имеет отличные характеристики, продуманный дизайн. Габариты и оснащение самоката позволяют использовать его взрослым людям. В рабочем положении по длине самокат имеет 1,08 м, высоте – 1,14 м. Конструкцией предусмотрен удобный руль шириной – 0,43 м, ширина платформы – 0, 145 м. В собранном положении высота уменьшается до 0,49 м. С небольшим весом – 12,5 кг удобен для транспортировки, как в автомобиле, так и в общественном транспорте.

Краткое описание электросамоката

Помимо самоката, в комплект поставки самоката включены: ключ – шестигранник; шланг для накачки колес; зарядное устройство; инструкция по эксплуатации.

Основа конструкции изготовлена из прочного авиационного алюминия с определенной степенью жесткости. Также жесткость обеспечивается минимальным количеством соединений в Xiaomi Mijia Electric Scooter.

Руль представляет собой цельную конструкцию, легко опрокидывается и крепится крючком к заднему колесу. Приведение в рабочее состояние происходит легко и быстро. Мягкая резина ручек позволяет нормально обхватывать их руками.

Все органы управления и безопасности сосредоточены на руле. К ним следует отнести:

Управление электродвигателем.

Индикацию состояния зарядки аккумулятора, 4 светодиодных лампочки сигнализируют о разряде на 25% последовательно до 0.

Передний фонарь освещения при езде в сложных условиях.

Задний фонарь – стоп-сигнал, обозначающий положение (езда, торможение).

Рукоятку тормоза.

Звонок простой конструкции.

Дисковые тормоза обеспечивают плавное торможение. В случае необходимости резкого торможения предусмотрена система типа ABS, срабатывает при резкой остановке на максимальной скорости.

Компанией Xiaomi предложено программное приложение к смартфонам, которое фиксирует скорость, пробег, заряд ионно-литиевого аккумулятора. В программе предусмотрены разнообразные настройки, в том числе устанавливается новая версия прошивки для самоката.

В электросамокате предусмотрена одна кнопка включения, выключения. Действия по управлению просты и удобны. Одним длинным нажатием можно включить и выключить самокат. Коротким однократным нажатием включаются освещение и стоп-сигнал. Двойным нажатием активируется экономичный режим.

Другие характеристики самоката XIAOMI MIJIA ELEKTRIC SCOOTER

Предлагаем ознакомиться с основными характеристиками изделия:

Максимально допустимая скорость – 25 км/ч.

Зарядки аккумулятора хватает не более, чем на 30 км.

Оснащен двумя колесами диаметром 216 мм (8,5").

Максимально допустимый вес человека – 100 кг.

Установлена аккумуляторная батарея емкостью 280 Вт/ч.

Клиренс – 80 мм.

Интернет магазин luxwheel.ru предлагает электросамокат Xiaomi Mijia купить который можно в Москве. Предварительный заказ можно оформить по телефону, электронной почте. Также можно получить исчерпывающую консультацию у менеджеров компании.