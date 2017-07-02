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Недвижимость в Коврове
Недвижимость в Коврове представлена в довольно широком диапазоне : сюда включены не только коммерческая и жилая недвижимость, но и земли для строительства. И, несмотря на то, что на вторичный рынок жилья больше влияют изменение настроения потенциальных покупателей, чем в других секторах, он по-прежнему остается наиболее востребованным среди всех.
Это связано с тем, что приобретение жилплощади в Коврове на вторичном рынке намного легче, чем на первичном. И это не удивительно, если принять во внимание немало преимуществ, к которым относятся следующие:
- Потенциальный покупатель освобождается от формальностей и трудностей, связанных с оформлением документов.
- Рынок вторичного жилья удобен с точки зрения развитости инфраструктуры - вокруг всегда имеются магазины, салоны красоты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, и безусловно, есть и удобный транспорт.
- Уже готовые квартиры можно купить с ремонтом, что избавляет будущего владельца от необходимости вносить дополнительные деньги сразу после покупки.
- Большинство технических нюансов и незаметных дефектов в новом здании можно обнаружить только с прямым проживанием. Это исключается при покупке вторичного жилья.
- Почти нет возможности выбрать район города для новых зданий. Разработчики выбирают области, которые выгодны для строительства, но новое жилье не возводится так часто, как хотелось бы, и потому что выбор ограничен.
- Рентабельность покупки вторичной продукции также обусловлена соотношением цены и качества. Старые кирпичные дома достаточно твердые и теплые, что не всегда свойственно новым домам.
Что касается приобретения земельного участка под строительство в Коврове, здесь тоже есть некоторые нюансы. Оценка земли без помощи специалистов будет сложнее, чем выбор готовой жилплощади.
Обычный покупатель не может знать все нюансы. Поэтому выбор жилплощади или земельного участка в Коврове лучше делать не спонтанно, а тщательно всё обдумав, взвесив все за и против.
На сайте http://kovrov.pro/besplatnye-ob-yavleniya/19-nedvizhimost-v-kovrove.htmlможно подобрать наиболее подходящие варианты.