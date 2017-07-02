Экскурсии на Саоне

Остров Саона - представляет собой уютный небольшой островок, принадлежащий Доминиканской Республике, расположенный неподалеку от юго-восточного побережья острова Гаити, в Карибском море. Экзотическая природа острова защищена правительством.





Площадь острова Саоны равняется чуть больше ста квадратных километров. Более пятидесяти процентов площади необитаема, а на оставшихся участках есть только несколько рыбацких деревенек. отметим, что на острове полностью отсутствует туристическая инфраструктура, в то время как туристы могут легко прибыть сюда на экскурсию, понежиться на красивейших пляжах, поплавать в кристально чистой воде. Одной из основных достопримечательностей считается неописуемо красивая лагуна с глубиной всего в один метр.





Есть несколько вариантов осмотра достопримечательностей в Саоне, но самое главное, что этот поистине сказочный остров может предложить отдыхающим, является изумительная природа Доминиканского национального парка в его великолепии.





Рядом с островом можно погрузиться в поиски морских звезд. Это развлечение неинтересно для всех, но бывают и желающие, которым экскурсоводы покажут именно те места, где всего можно найти морских звезд. На этом побережье также предлагается классический дайвинг. Остров окружен коралловыми рифами, а в воде можно найти крупных рыб - муренных угрей, рыбных ежей, окуней, и прочих экзотических морских жителей.





В Саоне есть многочисленные пещеры, которые когда-то использовались в виде жилища коренным населением - индейцами Тайно. Утверждается, что в расположенных вдоль побережья пещерах морские разбойники скрывали свои награбленные сокровища.





Типичными представителями фауны данного острова являются черепахи и игуаны. Также, у побережья встречаются ламантины и дельфины, а в теплых прозрачных водах обитают и размножаются морские звезды все возможных цветов и размеров. Также, на этом острове обитают чайки, голуби, зеленые экзотические попугаи и прочие птицы. В корнях мангровых зарослей оказываются убежища от хищников.





Также, для туристов здесь предлагается морская прогулка на моторной лодке или катерке по Карибскому морю.





Огромное количество музеев, роскошные особняки и парки столицы страны - Санто-Доминго также можно посетить после отдыха на острове Саоны. Здесь тоже уютная и гостеприимная атмосфера.





И самое приятное - экскурсии сопровождает и местный фотограф, который навсегда запечатлит великолепные моменты на этом острове Саоне.