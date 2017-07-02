Ведение беременности

Ведение беременности - это система диагностических, клинических и профилактических процедур, которые проводятся для того, чтобы будущая мать могла родить здорового малыша.

Данная программа предусматривает предоставляет каждой женщине, которая хочет испытать радость материнства, компетентную медицинскую и психологическую помощь, предоставление информационной поддержки во время беременности, надлежащую подготовку к легким родам и возможную помощь в период после рождения малыша. Кроме того, регистрация необходимых документов (родильная карточка, обменная карточка, общий сертификат) часто включается в эту программу.

Ведение беременности проводится по личной просьбе будущей мамы. Например, платное ведение беременности в Москве может быть в клинике "Витамед".

Контроль за течением беременности является обязательным для всех женщин, которые хотят стать матерями, так как это ключ к успешной беременности, предотвращающий возможные осложнения. С его помощью роды будут безопасными и гарантируется рождение здорового ребенка.

Ведение беременности вовсе не проводится, если будут замечены следующие отклонения:

Серьезные воспалительно-инфекционные процессы в организме;

Сердечные заболевания;

Гипертензия;

Болезнь почек;

Чрезвычайно выраженные психические отклонения;

Заболевания, связанные с нервной системой;

Сахарный диабет;

Наличие значительных патологий в развитии плода;

Внутриутробное замирание плода.

Женщины-будущие мамы могут обратиться к государственной консультации женщин в родильном доме или поликлинике по месту жительства в Москве. Но следует отметить, что в этом случае мать ждут неприятные моменты: длинные очереди, формальный подход, частое отсутствие реагентов, без которых невозможно пройти тесты, устаревшее оборудование - всё это актуально для многих государственных учреждений.

Если же обратиться в частную клинику, то можно будет получить ряд преимуществ, несмотря на сравнительную дороговизну. Ведь это упростит жизнь будущей матери и её ребенка. Между беременной женщиной и клиникой будет подписан контракт, в котором указывается способ оплаты, возможность поэтапного погашения, план посещений врачей.