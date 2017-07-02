Проекта электроснабжения дома

Любой монтаж новой сети либо изменение расположения элементов старой при реконструкции помещения, должны опираться на проект электрики. Это основной документ, который указывает наличие и расположение всех приборов и узлов электрической сети. Поэтому проект электроснабжения должен разрабатываться профессиональной компанией, которая точно определит все показатели и не допустит ни единой ошибки в расчетах.

Проект электрики создается индивидуально по каждому заказу. Он основывается на особенностях дома: планировки помещений, материалов постройки и т.п. В основном схема подключения заключается в таких элементах:

Распределительное устройство;

Кабельный ввод;

Учет электроэнергии;

Групповые сети в доме;

Заземление.

В зависимости от материалов, из которых построен дом, способы прокладки проводки могут отличаться. Самый распространенный способ, скрытый, предполагает размещение проводов внутри стен, перегородок и пола с выводами их в определенных местах. Открытый способ применяется при отсутствии возможности прокладки кабелей в стенах. При комбинированном способе используются специальные каналы, в которые укладывается вся кабельная продукция.

Разработка проекта электроснабжения частного дома начинается с определения общей мощности. При этом суммируется электрическая мощность осветительных приборов, электроплит, стиральных машин, подключаемого оборудования. Общая мощность не должна превышать разрешенную. На втором этапе проектирования следует определиться, в каких местах будут находиться элементы контроля: выключатели, розетки, автоматы, предохранители. В зависимости от их месторасположения будет разрабатываться план укладки проводки. Следует помнить, что в частных домах освещение и силовые линии идут раздельно и не зависят друг от друга. Поэтому путей прокладки кабелей может быть несколько. Сечение проводов зависит от подключаемых к этой линии приборов и перспективы увеличения мощности. Это значит, если собственник планирует в будущем подключить к этой линии дополнительные приборы (отопление, вентиляцию, кондиционер и т.п.), то сечение кабеля должно быть увеличено изначально.

В готовом проекте должны быть указаны все элементы, которые принимают участие в обеспечении дома энергией, их тип и размещение, а также детальная и однолинейная схема электроснабжения. По этим схемам будет производиться монтаж всей электросети дома и ее ремонт в случае возникновения неполадок.