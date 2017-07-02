Утепление стен дома пеноизолом

Внешняя изоляция домов с пеноизолом используется в промышленных и общественных зданиях. Этот материал показал большую эффективность и в малоэтажных жилых зданиях. Ввиду своей уникальной структуры он является отличным теплоизолятором. Способность поглощать посторонние шумы позволяет применять его для перегородок. Теплоизоляция стен с помощью пенных изоляторов улучшает рабочие показатели любого здания.

Ангары, крытые площади, склады, гаражи - это далеко не весь список сооружений, в строительстве которых применяется пеноизол. Когда стены, крыша и пол изолированы, этот материал также используется с большим успехом.

Пеноизол может похвастаться низким уровнем теплопроводности и одинаковой объемной плотностью.

По своим некоторым техническим параметрам он напоминает более обычный полистирол. Из-за его тонкости и отсутствию специфического запаха это сходство особенно заметно.

Данный изоляционный материал практически не пропускает воздух и не высвобождает гигроскопичность. Более того, грызуны его не портят. Исключается образование плесени, бактерии, грибков. Из-за этого отзывы об изоляции стен пеноизолом исключительно положительны.

Жидкую пену можно наливать прямо на стройлощадку. Это достаточно значительная плюс изоляция. Благодаря этому параметру потребление самого материала очень экономично. Если обычная строительная пена расширяется во время установки- изоляция пены, напротив, даже сжимается.

Утепление наружных стенпеноизолом - довольно простая процедура. Общая технология включает в своем составе простой процесс. Заполнен воздушным слоем между внутренней стенкой, то есть опорной стенкой и внешним слоем, выполненным из облицовочного кирпича. Этот тип конструкции называется колодцевой стеной кладки.

Этот материал использовался даже в советские времена. В основном, это было связано, с целью экономии денег. Воздушный слой всего лишь в менее пятнадцать сантиметров с успехом заменил теплоизоляцию полуметра сплошной кирпичной стены. И тем самым, внешняя влажность не могла проникнуть внутрь.

Однако в воздушном слое был смешанный теплый и горячий воздух, что привело к образованию трещин в кирпичной кладке. Вот почему потеря при нагревании была настолько ощутимой. Одним из самых холодных строений считается дом, выполненный из силикатного кирпича и ракушек. Погрешность между стенами пеноизола полностью сможет решить данную проблему.