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Лечение рака поджелудочной железы
Симптомы рака поджелудочной железыпочти невидимы до наступления болезни четвертой стадии. В основном, онкология поджелудочной железы начинает проявлять симптомы только тогда, когда опухоль вырастает и начинает распространяться по всему организму.
Однако, есть некоторые симптомы, по которым можно определить это заболевание на более ранних стадиях.
Например, «пищеварительные» симптомы злокачественной опухоли поджелудочной железы следующие:
- Боль в животе;
- Вздутие живота;
- Тошнота;
- Наличие жира в фекалиях;
- Понос;
- Бледный фекалии;
- Моча темного цвета.
Кроме того, к симптомам этого онкологического заболевания поджелудочной железы можно отнести следующие:
- Общее ощущение внутреннего дискомфорта;
- Потеря аппетита;
- Резкое снижение веса;
- Повышенный уровень сахара в крови.
Онкология поджелудочной железы также можно определить и по следующим симптомам кожи:
- Зуд всего тела;
- Желтуха.
Редкие формы данного заболевания могут вызывать некоторые другие симптомы: рвота, потливость, головокружение, беспокойство, жажда, повышенное мочеиспускание, неисправимые язвы желудка, покраснение лица и прочие.
Перед началом лечения злокачественной опухоли поджелудочной железы следует провести диагностику в медицинском центре. Основным методом определения образования опухоли является Компьютерная томография. Однако для точного, стопроцентного диагноза необходимо сделать прокол: биопсию с морфологическим исследованием под контролем КТ и УЗИ. Но лучше будет определить его на стадии диагностики, поскольку в некоторых случаях эти данные могут понадобиться уже на этапе лечения.
Врачи склонны полагать, что единственным методом, который дает гарантию на вероятное лечение злокачественной опухоли поджелудочной железы, является только оперативное вмешательство - то есть, опухоль попросту вырезают.
Однако существуют и иные методы лечения онкологии поджелудочной железы. На первом этапе заболевания, когда размер опухоли не превышает двух сантиметров и не выходит за пределы пораженного органа, и метастазов нет, то можно избавиться от этого неприятного новообразования с панкреатодуоденэктомией или дистальной панкреатэктомией с спленэктомией После проведения хирургического вмешательства необходимо пройти шесть курсов химиотерапии.