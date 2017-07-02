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Обучение в автошколе
Без машины жить в современном мире довольно неудобно. Но чтобы залезть за руль, сначала нужно получить права на право вождения автомобиля. Поскольку цена на обучение в автошколе меняется каждый год, то можно подсчитать всё в среднем.
Помимо оплаты учебной программы, включающей теоретическое обучение и вождение, обучающиеся столкнутся с дополнительными расходами, которые необходимы для завершения обучения и сдачи.
Обязательные расходы:
- Медкомиссия. Каждый учащийся автошколы должен пройти обучение на вождение и принести сертификат в автошколу. Большинство врачей могут обратиться в любой медицинский центр. Многие автошколы помогают организовать медицинский осмотр в партнерском медцентре. В обоих случаях нужно самим посещать нарколога и психиатра по месту прописки.
- Государственная пошлина за предоставление прав. Плата перечисляется один раз. Квитанция действительна для сдачи экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Дополнительные расходы:
- Доставка автомобиля на экзамен в ГИБДД. На экзамене в Государственной инспекции безопасности дорожного движения каждый кандидат имеет право бесплатно пользоваться экзаменационной машиной или мотоциклом ГИБДД. На практике требуемый автопарк не всегда присутствует, а автошколы вынуждены поставлять транспортные средства в экзаменационные отделы. Поэтому подавляющая доля автошкол взимает дополнительную плату за поставку авто- и мото- транспортных средств для сдачи экзаменов в ГИБДД. Первичный транспорт для экзамена бесплатный, а следующий будет стоить от пятисот до тысячи рублей.
- Набор учебных материалов. Можно, в целях экономии загрузить на телефон бесплатное приложение с теорией и упражнениями.
- Дополнительные часы вождения. В случае, если не хватило времени на вождение по программе, дополнительные занятия могут помочь.
- Страхование. Некоторые автошколы берут дополнительную плату за страхование учебного транспорта, но далеко не все.
- Доплата за езду утром, вечером и в выходные. Некоторые автошколы позволяет оплачивать уроки вождения в часы пики в выходные дни. В некоторых автошколах требуется полная оплата программы с вождением в «любые часы», в то время как другие практикуют выборочную надбавку.