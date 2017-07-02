Обучение в автошколе

Без машины жить в современном мире довольно неудобно. Но чтобы залезть за руль, сначала нужно получить права на право вождения автомобиля. Поскольку цена на обучение в автошколе меняется каждый год, то можно подсчитать всё в среднем.

Помимо оплаты учебной программы, включающей теоретическое обучение и вождение, обучающиеся столкнутся с дополнительными расходами, которые необходимы для завершения обучения и сдачи.

Обязательные расходы:

Медкомиссия. Каждый учащийся автошколы должен пройти обучение на вождение и принести сертификат в автошколу. Большинство врачей могут обратиться в любой медицинский центр. Многие автошколы помогают организовать медицинский осмотр в партнерском медцентре. В обоих случаях нужно самим посещать нарколога и психиатра по месту прописки. Государственная пошлина за предоставление прав. Плата перечисляется один раз. Квитанция действительна для сдачи экзаменов в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Дополнительные расходы: