Однотонное постельное бельё

Выбирая постельный комплект, покупатель в первую очередь обращает внимание на комплект с яркими изображениями, забывая, что однотонное постельное бельё также хорошо впишется в любой интерьер комнаты и будет выглядеть привлекательно. К тому же, постель без рисунка имеет ряд своих достоинств.

Однотонный оттенок изделия в зависимости от стиля комнаты добавит ей тепло или прохладу. Выбрав не яркое, а белое, не стоит беспокоиться, что оно станет серым, так как при правильном уходе оно долгое время будет сохранять отличный внешний вид. Из одноцветных очень востребованы наборы чёрного, красного и синего цвета. А вот что касается бежевого или розового, то такие оттенки всегда считались благородными. Также они отлично подойдут для маленьких детей и особенно девочек.

Выбрать бельё без узора высокого качества намного проще, чем постель с рисунком. На изделии одного тона лучше видны все изъяны, но это конечно касается тех наборов, которые стоят недорого. На элитном постельном белье изъяны исключены. Некоторые интернет магазины позволяют по отдельности купить наволочки, пододеяльники и простыни, а это очень удобно, если какое-то одно изделие из постельного набора по каким-то причинам было повреждено.

Элитные комплекты

Элитные однотонные наборы, как и те, что с рисунком, обычно дорогие. Они, в первую очередь, отличаются от дешёвых тем, что шьются из натуральных тканей, которые изготовлены из 100% хлопка. Использование таких тканей придают белью не только привлекательный внешний вид, но и делают его безопасным для здоровья человека.

Кроме этого, наборы премиум класса характеризуются улучшенными видами плетений, такими как сатин с вышивкой, сатин люкс, сатин-страйп, поплин и перкаль. Такое плетение делает элитную постель достаточно плотной. Это свойство позволяет продукции сохранять первоначальный внешний вид даже после многократных стирок.

Благодаря использованию сатинового однотонного материала, комплекты выглядят более изысканно, чем с цветастым красочным узором;

В продаже можно найти элитные наборы, изготовленные из жаккарда и ранфорса, они также имеют высокое качество.

Что касается производителей такого постельного белья, то прекрасное качество имеет турецкое бельё, но в то же время ничем не уступает ему продукция многих текстильных компаний Украины.

Если сравнить украинское и зарубежное изделие с учётом, что все они имеют хорошую репутацию и большой опыт работы в данной сфере, то разницу в качестве заметить сложно. Но цена на украинскую постель на порядок ниже зарубежных текстильных аналогов. Из хорошо себя зарекомендовавших производителей стоит отметить такие фабрики, как First Choice, Cotton Box, TAC, Almira Mix, TAG. Серьезный подход к производству позволил их продукции стать лидером среди продаж текстильных товаров.

Выбирая тот или иной комплект постельного белья, например в интернет магазине домашнего текстиля Баюбай (bauybay.com.ua), в независимости это постель премиум класса или её дешевый аналог, стоит обратить внимание и на изделия без рисунков – они также по-своему красивы и уникальны.