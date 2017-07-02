Как выбрать и установить точечные светильники?

Точечные светильники излучают мягкий и обволакивающий свет, создающий неповторимую атмосферу комфорта и уюта. Их актуальность и популярность неуклонно возрастает с каждым днем. И это неудивительно, поскольку точечные светильники придают интерьеру любого помещения нотки индивидуальности, утонченности и эксклюзивности, обеспечивают качественное освещение и применяются для зонирования пространства.

Точечные светильники очень выигрышно смотрятся на натяжных потолках и арочных конструкциях. В магазине светильников можно купить точечные осветительные приборы со светодиодными и галогеновыми лампами.

Неоспоримые достоинства точечных светильников

Преимущества использования точечных светильников:

С их помощью можно равномерно распределить свет в жилище, сделать его рассеянным и приятным для восприятия человеком.

Их можно использовать с люстрой, в качестве основного осветительного прибора либо дополнительного источника света.

Они позволяют играть со светом. Применяя цветные лампочки можно добавить изюминку в дизайн интерьера, сделать акцент на тех или иных деталях, выделить отдельные зоны.

Как правильно установить точечный светильник?

Для полноценного освещения, одиночного точечного светильника будет недостаточно. Чтобы не создать тень и визуально не сузить пространство, необходимо правильно выбрать и установить осветительные приборы. Монтаж точечных светильников можно осуществить так, чтобы была возможность включать их частями и разграничивать пространство.

Поворотные споты точечных светильников позволяют управлять светом, направлять его поток в нужную сторону. С их помощью можно визуально приподнять потолок и расширить квадратные метры. Точечные светильники органично вписываются в любой, в том числе классический, дизайн интерьера.

Благодаря ненавязчивому и мягкому свету, можно привнести в жилое помещение некую загадочность и романтичность. Перед началом монтажа точечных светильников, следует тщательно продумать их локацию на потолке, посоветоваться со специалистом.

Современные точечные светильники поражают своим разнообразием. Их выпускают в форме капель, лепестков и в других, даже самых необычных, вариациях. Также весьма разнообразны материалы их изготовления. Для производства точечных светильников используют металл и стекло, латунь и термопластик.