Стыковые аппараты

Стыковая сварка очень распространена, поскольку она позволяет легко, быстро и надежно устанавливать трубопроводы любой сложности. Принцип работы - расплавить концы пластиковых труб для последующего соединения. Аппарат для стыковой сварки расплавляет стыковые соединения, когда концы соединяются, и образуется единая прочная структура.

Стыковая сварка обладает следующими преимуществами:

Это не требует применения тяжелого оборудования и привлечения многих специалистов. Для выполнения работ достаточно двух работников и одного аппарата для сварки полиэтиленовых труб.

Установка быстрая и простая. По сравнению со стальным трубопроводом стыковая сварка полиэтиленовых труб сократит количество сварных соединений в 50 или даже в сто раз.

Снижает цену трубопровода.

Надежно соединяет и сохраняет гибкость материала.

Однако есть некоторые особенности технологии. Соединяемые детали обязательно должны быть идентичной толщины стенки и класс полиэтилена. Трудно выполнять работу в стесненных условиях, поскольку надо обеспечить возможность перемещения хотя бы одной трубы. Поэтому в некоторых случаях вынуждены прибегать к применению электродуговой сварки.

Ingplast.ru стыковые аппараты оборудованы нагревательным элементом, круглой формы. Элемент нагревает концы пластиковых труб до температуры плавления. Дополнительные элементы агрегата обеспечивают сжатие деталей под давлением, сохраняют структуру до полного затвердевания стыка.

Данные сварочные аппараты включают следующие:

Нагревательный элемент;

Центрирующий механизм. В зависимости от модели, его можно дополнить механическим или гидравлическим приводом.

Фитинги;

Другие дополнительные предметы и аксессуары.

Современный ассортимент довольно широк, чтобы легко находить компактные модели для ручной сварки, мощные агрегаты для подключения труб большого диаметра.

В среднем, сварочный аппарат подбирается по следующим критериям: